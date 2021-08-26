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В Домодедово извращенец засовывал руки в трусы 9-летней девочке и целовал ее взасос
Происшествия
В Домодедово извращенец засовывал руки в трусы 9-летней девочке и целовал ее взасос
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Московская область, 26 августа. Под Домодедово извращенец надругался над 9-летней школьницей во время каникул. Как стало известно ФАН, подозреваемый воспользовался доверчивостью ребенка.

В дежурную часть полиции микрорайона Авиационный городского округа Домодедово Московского области обратилась местная жительница. Она сообщила стражам порядка, что в деревне Буняково ее дочь совратил неизвестный мужчина. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Блюстители закона выяснили детали произошедших событий.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«33-летний местный житель увидел гулявшую неподалеку от его дома 9-летнюю девочку, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он заманил ее в дом, посадил к себе на колени и стал засовывать руки в трусы ребенка. После этого он поцеловал школьницу взасос. Девочка не сопротивлялась, так как боялась взрослого мужчину. Как только извращенец ослабил хватку, она убежала и рассказала обо всем родительнице, которая работает медсестрой в Москве. Как мы предполагаем, возможно, это не единичный случай сексуального насилия мужчины над малолетними».

Если вина подозреваемого в совершении тяжкого преступления будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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