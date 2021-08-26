Взрыв у ворот аэропорта в Кабуле мог устроить смертник

Кабул, 26 августа. Очевидцы сообщили, что взрыв, прогремевший, предположительно, у ворот аэропорта в афганской столице, мог устроить смертник.

Слышна стрельба, передают местные журналисты. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали граждане Афганистана, их число не уточняется. Сведений о жертвах среди американцев не поступало, сообщил телеканал CNN.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о ЧП у воздушной гавани в Кабуле. В ведомстве заверили, что дополнительные данные по произошедшему предоставят позднее.