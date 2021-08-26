Вирусолог опроверг слова Мясникова о невозможности коллективного иммунитета к COVID-19

Формирование коллективного иммунитета к COVID-19 — сложный и многоэтапный процесс, однако его вполне можно достичь. Об этом ФАН заявил вирусолог Николай Крючков, комментируя слова врача Александра Мясникова, который ранее сообщил, что Россия не достигнет коллективного иммунитета.

Крючков отметил, что Мясников процитировал недавно опубликованное заявление одного из крупных зарубежных врачей. По его словам, это мнение, которое озвучивается последние месяцы. Вирусолог подчеркнул, что коллективный иммунитет — это более сложное понятие, чем многие люди привыкли думать.

«Мы неправильно делаем, когда просто суммируем количество переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных, — заявил специалист. — У людей, которые давно переболели или привились, уже нет активной защиты. Поэтому мы должны вычесть их, в итоге получится уже меньший процент».

Врач уточнил, что разнообразие линий коронавируса также оказывает влияние на показатели, необходимые для достижения коллективного иммунитета. Если раньше речь шла о 60%, то сейчас уже необходимо около 85%, исходя из роста заразности новых штаммов и изменения характера самой инфекции.

«Более того, чем ближе к коллективному иммунитету мы приближаемся, тем с большими темпами вирус начинает адаптироваться к вакцине, — заметил Николай Крючков. — В результате повышается вероятность появления линий, которые лучше уходят из-под действия препарата. Все это делает формирование коллективного иммунитета не линейным, а сложным, многоэтапным процессом. Тем не менее это возможно сделать».

Федеральное агентство новостей /

Вирусолог добавил, что достичь коллективного иммунитета можно только при очень высоких темпах вакцинации, когда в каждый конкретный момент времени в стране будет не менее чем 85% иммунизированного населения. При этом вакцинировать нужно значительно меньший процент.

«В России мы даже близко не дошли до этих высот из-за очень низких темпов вакцинации, — подчеркнул собеседник ФАН. — Смысл в том, что ситуация все равно стабилизируется, пандемия, скорее всего, не будет вечной. За это время мы либо все переболеем, либо часть переболеет, а часть — вакцинируется. Но учитывая летальность, в том числе отложенную, а также постковидный синдром, наша задача — вакцинировать максимально большую часть».

Николай Крючков обратил внимание, что даже после достижения коллективного иммунитета придется прилагать усилия для сохранения иммунной прослойки, так как при не до конца закрытых границах поток вирусов не прекратится.

«Далее нам нужно будет продолжать вакцинировать тех, кто еще не получил прививку, и ревакцинировать остальных, — заявил вирусолог. — Это будет легче, но это надо сделать. Только так мы сохраним контроль над ситуацией. Самое легкое, что мы можем сейчас, — это сказать, что у нас не получается достигнуть коллективного иммунитета».

В заключение эксперт отметил: тезис Александра Мясникова о том, что вакцинация заметно снижает тяжесть заболевания и защищает индивидуально, — правда.

«Не надо думать о вакцинах как о источниках коллективного иммунитета: они дают и индивидуальный иммунитет, тем самым сильно снижая риски, в том числе и в малых группах — среди друзей и родственников».

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