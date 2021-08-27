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Бывает ли спорт без политики: почему украинские спортсмены не едут выступать в Россию
Спорт
Бывает ли спорт без политики: почему украинские спортсмены не едут выступать в Россию
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Украинские фигуристы, по всей видимости, не выступят на российском этапе юниорского Гран-при, который пройдет в Красноярке. Спортсмены из Украины не указаны в списке участников, предоставленном Международным союзом конькобежцев. Два года назад украинские юниоры также отказались приезжать в Россию, руководствуясь указом министра спорта Игоря Жданова о бойкоте всех соревнований, запланированных в «стране-агрессоре». Ладно бы дело ограничилось только фигуристами, которые в «незалежной» откровенно не блещут: мощной пляжной сборной Украины тоже запретили ехать на чемпионат мира в Москву. А как же принцип «спорт без политики»?

Понятно, украинцы вообще отказываются от поездок в Россию. Разумеется, чтобы подчеркнуть «агрессию» нашей страны. Только неясно, почему такая «непримиримая» позиция не мешает правительству Владимира Зеленского, например, торговать с Россией. Почему именно спортсмены должны демонстрировать «патриотизм»? Вдобавок на Украине до сих пор не определились, под каким предлогом не ехать к нам в гости. Порой наши соседи ссылаются на «войну» или «плохую ситуацию с коронавирусом», в других случаях утверждают, что россияне не могут обеспечить безопасность украинским спортсменам. И это говорят про Россию, которая без единого инцидента провела десятки крупнейших соревнований мирового уровня? Тут впору вспомнить анекдот про крестик и трусы  — Украине стоит хотя бы придерживаться единой концепции, чтобы не выглядеть глупо. 

Бывает ли спорт без политики: почему украинские спортсмены не едут выступать в Россию
inforeactor.ru  / Андреева Вероника
Разумеется, большего всего от политических решений своей власти страдают украинские спортсмены. Именно они лишаются возможности выступить на турнирах, к которым порой шли на протяжении всей карьеры. Некий ропот читается в сухих заявлениях украинских спортивных федераций, но громко заявить об откровенной ненормальности ситуации почему-то никто не решается. Хотя о чем тут можно говорить, когда на Украине объявляют травлю своим спортсменам уже за фото с россиянами? Ярославе Магучих после объятий с нашей Марией Ласицкене пришлось выступить с откровенно казенным заявлением о «российско-украинской войне». По всей видимости, только страх удерживает спортсменов от полноценного бунта. 

Самое неприятное, что пути решения данной проблемы не просматривается. Надеяться на смягчение отношений  — глупо, учитывая, что «конфликт» получается откровенно односторонний. Россия относится к украинским спортсменам ровно так же, как и ко всем остальным. Наши соотечественники не боятся ехать на соревнования в условный Киев: украинцам же приходится придумывать тысячу причин, чтобы не навещать нашу страну. Такое положение бьет по всему мировому спорту, который, казалось бы, обязан находиться вне политики. На ближайшие годы в России запланированы сотни топ-соревнований, куда, скорее всего, Украина не приедет. Это не может не огорчать. 

Ранее украинский каратист Станислав Горуна призвал остановить травлю соотечественницы за фото с россиянкой. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на ОИ-2020.

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