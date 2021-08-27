Бывает ли спорт без политики: почему украинские спортсмены не едут выступать в Россию

Украинские фигуристы, по всей видимости, не выступят на российском этапе юниорского Гран-при, который пройдет в Красноярке. Спортсмены из Украины не указаны в списке участников, предоставленном Международным союзом конькобежцев. Два года назад украинские юниоры также отказались приезжать в Россию, руководствуясь указом министра спорта Игоря Жданова о бойкоте всех соревнований, запланированных в «стране-агрессоре». Ладно бы дело ограничилось только фигуристами, которые в «незалежной» откровенно не блещут: мощной пляжной сборной Украины тоже запретили ехать на чемпионат мира в Москву. А как же принцип «спорт без политики»?



Понятно, украинцы вообще отказываются от поездок в Россию. Разумеется, чтобы подчеркнуть «агрессию» нашей страны. Только неясно, почему такая «непримиримая» позиция не мешает правительству Владимира Зеленского, например, торговать с Россией. Почему именно спортсмены должны демонстрировать «патриотизм»? Вдобавок на Украине до сих пор не определились, под каким предлогом не ехать к нам в гости. Порой наши соседи ссылаются на «войну» или «плохую ситуацию с коронавирусом», в других случаях утверждают, что россияне не могут обеспечить безопасность украинским спортсменам. И это говорят про Россию, которая без единого инцидента провела десятки крупнейших соревнований мирового уровня? Тут впору вспомнить анекдот про крестик и трусы — Украине стоит хотя бы придерживаться единой концепции, чтобы не выглядеть глупо.



inforeactor.ru / Андреева Вероника