Кашпировский проиграл Малахову дело о защите чести и достоинства в суде

Москва, 26 августа. Ровно год назад — 26 августа 2020 года — Анатолий Кашпировский оказался проигравшим в деле о защите достоинства Малахову, Гурнову и ВГТРК. Требования к Андрею Малахову и Александру Гурнову были жесткими: Анатолий Михайлович требовал возмещения ущерба суммой в 1,5 миллиона и опровержения слова «мошенник». ФАН узнал подробности дела. Но в итоге суд и в первой и в апелляционной инстанциях не увидел распространения лживых сведений и отказал Кашпировскому.

Анатолий Кашпировский обратился в суд после того, как в день смерти Алана Чумака у Андрея Малахова на ВГТРК вышла программа называнием «Алан Чумак: «Если умру, моя могила будет лечить!», посвященная дискуссии о работе Алана Чумака и Анатолия Кашпировского. В программе прозвучала фраза Андрея Малахова со ссылкой на еще одного известного ведущего, мол, он считает Чумака и Кашпировского мошенниками.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Кашпировскому также не понравилось и высказывание Александра Гурнова:

«Это была его ближайшая ассистентка, человек, который находился у него под гипнотическим влиянием. Да, это было в прямом эфире в программе «Взгляд», причем она же жила с ним как жена практически, поэтому он действительно это сделал и это действительно было в прямом эфире».

Но суд встал на сторону ответчиков, так как Кашпировский — публичная личность, и его могут обсуждать.

«Проанализировав содержание оспариваемых истцом сведений на предмет наличия в них утверждений о фактах, порочащих истца и не соответствующих действительности, районный суд пришел к выводу о том, что оспариваемые фразы представляют собой мнение в отношении истца как публичного лица, осуществившего то, чего ранее не было, сформированное на основании субъективных оценок, полученной информации, не свидетельствует о порочащем характере этих сведений, при этом публичные лица соглашаются стать объектом общественной дискуссии, критики и оценки, в том числе как положительного, так и негативного характера», — говорится в материалах дела.

Напомним, ФАН уже сообщал, что на днях Кашпировский проиграл суд Андрею Урганту, который разместил у себя в передаче коллаж с фотографией гипнотизера, у которого вместо лица — голова кота.