Старпом парусного судна Александр Ган рассказал, как прийти в яхтинг с нуля

Парусный спорт — это вовсе не закрытая сфера или привилегия богатых, как многие привыкли думать. Прийти в морское дело может любой: будь вы офисный работник, школьный преподаватель или студент. Однако прежде чем решаться, стоит помнить об одном — за красивым белым парусом скрывается по-настоящему серьезная работа.

О том, как человеку со стороны начать заниматься яхтингом, мы решили выяснить у Александра Гана, старшего помощника экипажа судна «Ника» и директора регаты чемпионата России в классе «Крейсерская яхта Л-6». Специалист стал гостем пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

vk.com / Яхты класса Л-6 - Подготовка экипажей

Прежде чем учиться новому мастерству, имеет смысл себя в этом просто попробовать. Хорошо, что сегодня в Петербурге есть множество вариантов: можно прокатиться на разных яхтах и увидеть, как выглядит работа изнутри, или же сходить на открытый мастер-класс и получить первичные знания. Кому-то, говорит Ган, хватает и таких коротких выходов на воду, чтобы попробовать свои силы и понять степень интереса.

«Если хочешь заниматься более серьезно, то последние несколько лет у нас совершенно бесплатно идут занятия именно для новичков, где мы стараемся рассказывать, как все это дело устроено. И стараемся распределять тех, кто у нас занимается, на яхты и нашей ассоциации (Ассоциация яхт класса «Л-6». — Прим. ФАН), и вообще питерского флота. Сейчас процесс [обучения] выстраивается в нормальную цепочку полноценного развития от матроса до капитана. Это все возможно», — рассказывает Александр Ган.

vk.com / Яхты класса Л-6 - Подготовка экипажей

Если вы пришли в яхтинг со стороны, ознакомительные занятия — то, что вам нужно. Практики на таких уроках будет достаточно, чтобы понять, стоит ли двигаться в этом направлении дальше. А вот уже для получения серьезных степеней судоводителя, то есть лицензии, вам потребуется не только большая степень подготовки, но и денежные вложения.

«Один из самых простых вариантов — прийти в яхт-клуб и спросить: «А не помочь ли вам чем-нибудь?» Фактически на любой яхте люди приходят через руки, то есть всегда есть, к чему эти руки приложить и дальше посмотреть, насколько этот человек, в принципе, уживается в экипаже. Через такой классический вариант «давайте помогу, а может быть, я с вами похожу» тоже многие приходят. Но все равно вопрос квалификации встает, поэтому даже те, кто пришел просто так, со стороны, постепенно приходят к обучению. Лучше относительно систематизированному», — отмечает собеседник ФАН.

/ Лидия Юрченко

Конечно, старательное обучение новым навыкам — это важно, однако море — особенная стихия, и здесь играет не меньшую роль психоэмоциональный фактор. Простыми словами — необходимо притереться с участниками команды.

«Ну а дальше — как себя проявишь. Есть желание, есть возможности и энергия этим всем заниматься, всегда можно найти место в экипаже или экипаж, которые отвечают твоим эмоциональным желаниям и возможностям, с кем тебе комфортно ходить, комфортно заниматься. И [дальше] ходить в море, пробовать себя. Чем дальше от берега, тем естественно человек проявляется больше. Кто действительно сходит далеко, тут уже понятно: наш человек или не наш», — подытоживает Александр Ган.

Ранее собеседник агентства рассказал, что мешает развитию парусного спорта в Петербурге. Несмотря на высокий уровень спроса, количество яхт-клубов за последние годы заметно уменьшилось, причина тому — городская застройка.