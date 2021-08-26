Алла Михеева сменила несколько купальников в Италии

Москва, 26 августа. Ведущая и актриса Алла Михеева, наиболее известная по рубрике «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сейчас отдыхает в Италии. Она катается на яхте у лазурных берегов Средиземного моря и сумела показать свою стройную фигуру во всей красе. На своей странице в Instagram девушка выложила фотографию в белом монокини с прорезями спереди, а затем порадовала подписчиков ярко-желтым бикини. View this post on Instagram A post shared by Алла Михеева (@allamikheeva) Фолловеры звезды отреагировали неоднозначно. Некоторым из них показалось, что данный купальник заметно исказил фигуру звезды. Кое-кто отметил, что ее грудь сплющилась, но другим образ вполне понравился.

Бикини цитрусового цвета подписчикам понравилось больше. Данный оттенок, к слову, институтом цвета Pantone в текущем сезоне, наряду с серым, признан самым актуальным. По словам Аллы, снимок она не обрабатывала в программах и опубликовала таким, какой он и есть.

«Я отдаю дань всем тем, кто умеет фотошопить фотографии. Я не умею. Поэтому ловите фото с косяками. Но я старалась», — подписала публикацию Михеева.

Многие почитатели таланта актрисы очень удивились, увидев, что девушка надела бикини.

«В одежде ты выглядишь полнее», «Не думала, что ты такая худенькая», «А куда пышный бюст делся?» — прокомментировали пост подписчики.

Ранее сообщалось, как поклонники звезды разделились на два лагеря из-за другого купальника.