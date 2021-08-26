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Политика
Талибы опровергли данные об аресте экс-президента Афганистана Карзая
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Талибы опровергли данные об аресте экс-президента Афганистана Карзая

  /   Обновлено: 26 августа 2021 16:22
Политика
Талибы опровергли данные об аресте экс-президента Афганистана Карзая
Global Look Press  /  Bernd Lauter via www.imago-image/www.imago-images.de

Кабул, 26 августа. Члены «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России) не подтвердили информацию о домашнем аресте экс-президента Афганистана Хамида Карзая.

В движении опровергли арест и председателя высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Талибан». По словам члена движения, безопасность политиков «находится в компетенции» организации.

Ранее CNN распространил данные о якобы домашнем аресте Карзая и Абдуллы. Тогда журналисты сообщали, что «Талибан» будто бы конфисковал автомобили политиков и разоружил охрану.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан карзай
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