Талибы опровергли данные об аресте экс-президента Афганистана Карзая

Кабул, 26 августа. Члены «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России) не подтвердили информацию о домашнем аресте экс-президента Афганистана Хамида Карзая.

В движении опровергли арест и председателя высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Талибан». По словам члена движения, безопасность политиков «находится в компетенции» организации.

Ранее CNN распространил данные о якобы домашнем аресте Карзая и Абдуллы. Тогда журналисты сообщали, что «Талибан» будто бы конфисковал автомобили политиков и разоружил охрану.

1 Организация запрещена на территории РФ.