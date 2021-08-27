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Вассерман объяснил, почему печатающие мясо 3D-принтеры не покончат с голодом в мире
Общество
Вассерман объяснил, почему печатающие мясо 3D-принтеры не покончат с голодом в мире
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Проблему голода в мире надо решать не технологиями, а реорганизацией устройства общества. Таким мнением поделился в беседе с ФАН публицист, журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник оценил новость о том, что исследователям из Японии удалось при помощи 3D-печати воссоздать структуру говядины вагю.

«Я, конечно, рад, что придумали способ печатать волокнистую структуру из белка и жира. Это, несомненно, обрадует гурманов, но те же белок и жир можно потреблять во множестве иных форм. В конце концов, беднякам не до гурманских нюансов. Они бы с удовольствием съедали те же белок и жир и в форматах попроще, но кто же им это даст, когда выгодно, чтобы в мире было множество бедных», — сказал журналист.

Анатолий Вассерман отметил, что причина нищеты многих людей в этом мире кроется вовсе не в неизбежных законах экономики.

«Проблему голода в мире надо решать не технологиями, а реорганизацией. Еще в 1999 году индийский, а потом американский экономист Амартия Сен получил Нобелевскую премию по экономике за доказательство того, что бедность — следствие не нехватки ресурсов, а неумелого распоряжения ими», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман объяснил, почему печатающие мясо 3D-принтеры не покончат с голодом в мире
pixabay.com  / 

В завершение он подчеркнул, что для решения проблемы голода в мире необходимы глубинные изменения в жизни людей.

«Успехи технологий не заменяют общественных реорганизаций. Каковы должны быть такие изменения — отдельная тема. Я, например, исхожу из того, что в мире где-то к концу нынешнего десятилетия накопится вычислительная мощность, позволяющая управлять всем мировым производством как единым целым, что повлечет за собой множество изменений всей структуры общества», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман оценил новость о том, что американские военные намерены к 2060 году разработать технологию по созданию силовых полей. По его словам, скорее всего, для ВВС США такая цель — просто повод получить дополнительное финансирование от правительства.

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мясо вассерман бедность голод
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