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Андрей Аршавин перенес коронавирус нового типа

  /   Обновлено: 26 августа 2021 16:20
Спорт
Андрей Аршавин перенес коронавирус нового типа
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Москва, 26 августа. Известный российский футболист Андрей Аршавин перенес коронавирус нового типа. По информации СМИ, здоровью спортсмена уже ничего не угрожает.

Впервые о проблемах спортсмена со здоровьем заговорили некоторое время назад, когда стало известно, что Аршавин пропустит церемонию жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. По официальным источникам, причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.

Аршавин, являющийся послом финала Лиги чемпионов, должен был стать ведущим. Но по информации Telegram-канала «Первый спорт», Андрею Аршавину уже стало намного лучше.

Последние месяцы имя известного российского футболиста было связано исключительно со скандалами. Недавно стало известно, что его мать требует от тяжелобольной журналистки Алисы Казьминой, с которой Аршавин развелся несколько лет назад, почти 2 миллиона рублей.

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