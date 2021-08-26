Ветеран Второй мировой войны отпраздновал столетие прыжком с парашютом

Столетний ветеран Том Райс, несмотря на возраст, поднялся на высоту в 2 300 метров и шагнул из самолета. Свой прыжок он посвятил тем, кто не вернулся с войны.

Вместе с ветераном прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран.

«Я хочу вернуться и сделать это снова!» — поделился Том Райс после прыжка.

Том Райс служил десантником в США и руководил парашютистами. В 1944 году вместе со своей группой принимал участие в операции «Оверлорд». Во время Второй мировой войны американцы высаживались в Нормандии, когда был открыт «второй фронт».

В этот раз Том приземлился там же, где и 77 лет назад — в городе Карантан во Франции.

В 2019 году Том уже прыгал с парашютом в пожилом возрасте. К юбилею осмелился повторить. Посвятил прыжок тем, кто не вернулся с войны.