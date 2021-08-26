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С начала эвакуации в аэропорту Кабула погибли около 50 человек

  /   Обновлено: 26 августа 2021 16:08
Происшествия
С начала эвакуации в аэропорту Кабула погибли около 50 человек
Pr Scr youtube.com  /  AFP news agency

Кабул, 26 августа. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что в аэропорту Кабула погибли полсотни человек за последние дни.

По словам Жирнова, на территории воздушной гавани наблюдается хаос. Он уточнил, что жертвами ЧП стали обычные граждане.

Ранее британский министр сообщил, что в аэропорту может случиться террористический акт. Американские военнослужащие выдвинули версию о том, что сторонники ИГ1 (организация запрещена в России как террористическая) намерены напасть на воздушную гавань, в которой проводится эвакуация граждан США и других стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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