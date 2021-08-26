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ФАН выяснил детали суда между Кашпировским и шоу «Вечерний Ургант»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:46
Шоу-бизнес
ФАН выяснил детали суда между Кашпировским и шоу «Вечерний Ургант»
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 26 августа. Пресс-секретарь Останкинского районного суда Москвы Критстина Явкина поделилась некоторыми подробностями суда между психотерапевтом Анатолием Кашпировским и шоу «Вечерний Ургант».

Оскорбленный издевками в передаче на Первом канале известный советский врач обратился в суд. Причиной стал мем, на котором изображен кот с ликом Кашпировского, размещенный в 2018 году. Спустя время ведущие шоу Иван Ургант и Митя Хрусталев предположили, что врачевателю могла не понравиться порода котика, извинились и выложили другую фотожабу.

Подобное поведение шоуменов возмутило Кашпировского, и он повторно обратился к закону, чтобы взыскать с передачи компенсацию за моральный вред. В суде отметили, что заседание прошло 24 августа, в нем истец требовал почти 600 тысяч рублей.

«Анатолий Кашпировский просил возместить ему моральный вред 500 тыс. рублей. Возмещение судебных расходов солидарно 80 тыс. 300 рублей. Просил признать нарушение средств массовой информации личных и имущественных прав, а именно: нарушение на охрану изображения и охрану частной жизни, удалить и запретить в СМИ и дальнейшее распространение изображение Кашпировского в виде наложения его на изображения туловища животного», — рассказала Явкина в эксклюзивном комментарии ФАН.

ФАН выяснил детали суда между Кашпировским и шоу «Вечерний Ургант»
Невские Новости  / Арсений Горшенин

При этом ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей директор советского психотерапевта опроверг все слухи о судебных тяжбах. Он заявил, что подобные новости «высосаны из пальца».

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