Учения сил материально-технического обеспечения ВС РФ прошли в Мурманской области

Североморск, 26 августа. Российские военные отработали применение сил материально-технического обеспечения во время отражения атаки с арктического направления на специальных учениях в Мурманской области.

По имеющимся данным, в рамках тренировочных мероприятий военные отработали элементы подготовки взлетно-посадочной полосы, посадки личного состава на борт самолета, ликвидации очагов возгорания и обеспечения поставок топлива со склада. Кроме того, в Североморске подразделения центра МТО совместно с автомобильным батальоном и отрядом судов обеспечения выполнили задачи по подготовке и подаче торпедного оружия на различные типы кораблей, в частности, на новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Ранее сообщалось, что военнослужащие развернутой на Курильских островах пулеметно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа были подняты по тревоге для проведения учений. Бойцы подразделений совершили марш в заданные районы. В командно-штабных учениях были использованы новейшие системы связи и управления.