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CNN сообщил о домашнем аресте экс-президента Афганистана Карзая

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:44
Политика
CNN сообщил о домашнем аресте экс-президента Афганистана Карзая
pixabay.com  /  Fifaliana-joy

Кабул, 26 августа. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай находится под домашним арестом в столице исламского государства1. Об этом сообщили американские журналисты.

Телеканал CNN со ссылкой на источник информирует, что экс-президент Афганистана и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла взяты под домашний арест представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Талибы обезоружили охрану и конфисковали их машины.

Спикер движения Забиулла Муджахид ранее пообещал потребовать деньги, которые при бегстве мог вывезти сложивший полномочия президент Афганистана Ашраф Гани. Представитель талибов уточнил, что это произойдет, когда будет известна сумма.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан арест экс-президент
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