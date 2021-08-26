Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 16:32
16:31
Происшествия
Сантехник нашел тело недоношенного ребенка в подвале многоэтажки в Тюмени
16:30
Политика
МИД России назвал Египет ведущим партнером в годовщину установления дипотношений
16:27
Происшествия
Правоохранители обвинили дорожных чиновников Ямала в миллионных взятках
16:23
Спорт
Заслуженный тренер РФ оценил выступление паралимпийцев на играх в Токио
16:20
Происшествия
Под Новосибирском школьники разбили машину пенсионера, которую вытащили из канавы
16:20
Спорт
Андрей Аршавин перенес коронавирус нового типа
16:18
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала страшную историю о попытке покупки ее мужа в детстве
16:18
Общество
Врач Малиновская рассказала, как формируются антитела после вакцинации
16:18
Армия
Шойгу: Северный флот получит 238 единиц новых вооружений в 2023 году
16:15
Политика
Талибы опровергли данные об аресте экс-президента Афганистана Карзая
Все новости

Житель Тюменской области предстанет перед судом за убийство из ревности

  /   Обновлено: 26 августа 2021 16:13
Происшествия
Житель Тюменской области предстанет перед судом за убийство из ревности
komi.sledcom.ru

Тюмень, 26 августа. Житель Тюменской области предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сразу по нескольким статьям. Мужчину подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

На скамье подсудимых оказался 58-летний житель Ишимского района. Следствие установило, что обвиняемый поругался с супружеской парой на почве ревности, после чего расправился сначала с мужчиной, а затем и с его женой. Об инциденте сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Дело в том, что убийство первой жертвы происходило на глазах его супруги, поэтому вторым преступлением житель Тюменской области попытался скрыть первое. Затем обвиняемый в зверском преступлении принес в дом с телами автомобильные шины и устроил в помещении пожар, чтобы скрыть следы своих деяний. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина погибла только после поджога здания.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь материалы производства направлены в областной суд для рассмотрения по существу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Тюменской области предстанет перед судом за убийство из ревности
убийство поджог ревность тюменская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru