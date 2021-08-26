Житель Тюменской области предстанет перед судом за убийство из ревности

Тюмень, 26 августа. Житель Тюменской области предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сразу по нескольким статьям. Мужчину подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

На скамье подсудимых оказался 58-летний житель Ишимского района. Следствие установило, что обвиняемый поругался с супружеской парой на почве ревности, после чего расправился сначала с мужчиной, а затем и с его женой. Об инциденте сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Дело в том, что убийство первой жертвы происходило на глазах его супруги, поэтому вторым преступлением житель Тюменской области попытался скрыть первое. Затем обвиняемый в зверском преступлении принес в дом с телами автомобильные шины и устроил в помещении пожар, чтобы скрыть следы своих деяний. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина погибла только после поджога здания.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь материалы производства направлены в областной суд для рассмотрения по существу.