Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 16:35
16:34
Весь мир
Школы в сельской местности Дамаска возвращаются к жизни
16:33
Шоу-бизнес
Администрация театра имени Ермоловой подозревает сокращаемых актеров в обмане
16:33
Происшествия
Треш-стримеров задержали в прямом эфире за инцидент с перцовым баллончиком в Москве
16:32
Общество
Тульские поисковики рассказали ФАН о найденных родственниках погибших в войну солдат
16:31
Происшествия
Сантехник нашел тело недоношенного ребенка в подвале многоэтажки в Тюмени
16:30
Политика
МИД России назвал Египет ведущим партнером в годовщину установления дипотношений
16:27
Происшествия
Правоохранители обвинили дорожных чиновников Ямала в миллионных взятках
16:23
Спорт
Заслуженный тренер РФ оценил выступление паралимпийцев на играх в Токио
16:20
Происшествия
Под Новосибирском школьники разбили машину пенсионера, которую вытащили из канавы
16:20
Спорт
Андрей Аршавин перенес коронавирус нового типа
Все новости

Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет ВВС Италии попал под обстрел в Кабуле

  /   Обновлено: 26 августа 2021 16:23
Армия
Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет ВВС Италии попал под обстрел в Кабуле
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 26 августа. Самолет С-130J Военно-воздушных сил Италии принимал участие в эвакуации людей из Афганистана. Воздушное судно попало под обстрел 26 августа, передает агентство Agi.

Инцидент произошел во время взлета самолета, на борту которого находились 98 человек. Огонь был открыт из тяжелого автоматического оружия. По предварительным данным, стрельбу вели с позиции за территорией аэропорта или даже с возвышенности по соседству. Пострадавших нет, а командир самолета совершил экстренный маневр и направил C-130J в Кувейт. Оттуда афганцев доставят в Италию.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что уже 360 россиян покинули Афганистан. При этом около 100 граждан РФ отказались покидать страну и остались, добавил он.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет ВВС Италии попал под обстрел в Кабуле
кабул афганистан италия ввс италии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru