Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет ВВС Италии попал под обстрел в Кабуле

Кабул, 26 августа. Самолет С-130J Военно-воздушных сил Италии принимал участие в эвакуации людей из Афганистана. Воздушное судно попало под обстрел 26 августа, передает агентство Agi.

Инцидент произошел во время взлета самолета, на борту которого находились 98 человек. Огонь был открыт из тяжелого автоматического оружия. По предварительным данным, стрельбу вели с позиции за территорией аэропорта или даже с возвышенности по соседству. Пострадавших нет, а командир самолета совершил экстренный маневр и направил C-130J в Кувейт. Оттуда афганцев доставят в Италию.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что уже 360 россиян покинули Афганистан. При этом около 100 граждан РФ отказались покидать страну и остались, добавил он.