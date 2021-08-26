Шлосберга исключили из списка «Яблока» на основании решения Мосгорсуда

Москва, 26 августа. Депутата псковского парламента Льва Шлосберга исключили из партийного списка «Яблока» на основании решения Мосгорсуда. Инстанция обвинила его в причастности к экстремизму.

Два члена ЦИК воздержались от голосования против кандидатуры Шлосберга. Остальные высказались за исключение депутата из предвыборного списка.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поделилась мнением после голосования. По ее словам, Шлосберг является противником заключенного Алексея Навального и связанных с ним структур. Памфилова полагает, что депутат не имеет никакого отношения к деятельности экстремистской организации. Однако глава ЦИК проголосовала за исключение Шлосберга из списка партии «Яблоко».

Депутат ранее фигурировал в скандале, связанном с причастностью к деньгам нежелательных западных структур. Политик привлек к ответственности инициаторов расследования через правоохранительные органы, но позднее имя Шлосберга и его контакты с зарубежными спонсорами периодически всплывали в прессе.