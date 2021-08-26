Свыше 30 млн пенсионеров в России получат по 10 тысяч рублей в ближайшее время

Москва, 26 августа. Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей до конца следующей недели будет начислено на карты 30,7 млн пенсионеров, сообщили в Минтруде РФ.

До конца следующей недели денежная поддержка будет переведена пожилым россиянам, которые имеют банковские карты и получают на них пенсии, уточнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Гражданам, которые получают пенсию с помощью доставки на дом при помощи сотрудников «Почты России», выплату доставят, начиная с 3 сентября. Таких граждан 12,7 млн человек.

В Банке России ранее сообщили, что дополнительные выплаты пенсионерам и военным будут обеспечены за счет дополнительных ненефтегазовых доходов государства.

Пожилые жители Северной столицы поддержали инициативу российских властей: «Любая индексация, любая добавка к пенсии — это хоть какой-то простор для пенсионеров»; «Спасибо государству за такие почести для пенсионеров, я думаю, что мы их заслужили». Такие комментарии приводит телеканал «Санкт-Петербург».