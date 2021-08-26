Губернатор Техаса издал указ о запрете обязательной вакцинации

Остин, 26 августа. Губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, запрещающий любые государственные или местные предписания, которые требуют обязательной вакцинации против COVID-19. Губернатор призвал законодателей Техаса проголосовать за закон во время их нынешней специальной сессии.

I issued an Executive Order maintaining the prohibition of vaccine mandates.



Additionally, I've added the issue of vaccine mandates to the Special Session agenda.#txlege involvement is important to avoid a patchwork of vaccine mandates across Texas.https://t.co/mZQJEkUJqJ pic.twitter.com/C7BtyN7bRx — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 25, 2021

Этот шаг был предпринят на фоне роста заболеваемости коронавирусом: на текущий момент количество пациентов с COVID-19 в больницах штата является самым высоким с начала пандемии. Ранее губернатор распорядился снять обязательное требование по ношению масок.

«Требования к вакцинации исторически определялись законодательными органами, и их участие особенно важно, чтобы избежать разнородности полномочий на вакцинацию по всему Техасу», — заявил Эбботт на сайте администрации губернатора.

Девять округов, десятки школьных округов и город Эль-Пасо решили не следовать указу губернатора Эбботта, отменившему ношение масок, а некоторые из самых густонаселенных округов штата обратились в суд с требованием отменить или заблокировать этот запрет. Это связано с распространением в Техасе штамма «дельта», что вызвало резкий рост уровня заболеваемости.

Верховный суд Техаса отказался блокировать решения судов первой инстанции, отменяющие действие указа губернатора. Кроме того, Агентство по образованию Техаса на данный момент приостановило применение запрета на использование масок в государственных школах штата.