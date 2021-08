Губернатор Техаса издал указ о запрете обязательной вакцинации

Остин, 26 августа. Губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, запрещающий любые государственные или местные предписания, которые требуют обязательной вакцинации против COVID-19. Губернатор призвал законодателей Техаса проголосовать за закон во время их нынешней специальной сессии.

I issued an Executive Order maintaining the prohibition of vaccine mandates.



Additionally, I've added the issue of vaccine mandates to the Special Session agenda.#txlege involvement is important to avoid a patchwork of vaccine mandates across Texas.https://t.co/mZQJEkUJqJ pic.twitter.com/C7BtyN7bRx