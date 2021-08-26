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Поезд протаранил легковушку под Саратовом, три человека погибли
Происшествия
Поезд протаранил легковушку под Саратовом, три человека погибли
ГУ МЧС по Саратовской области  / 

Саратов, 26 августа. Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Советском районе, водитель и два пассажира погибли на месте. Поезд ехал по маршруту Москва-Махачкала, ДТП произошло на станции Наливная. 

Все трое пострадавших погибли на месте. Правоохранительные органы вместе со спасателями выясняют причины произошедшего. 

«Скорее всего, виновен водитель внедорожника. Или застрял на рельсах, или постарался проскочить перед поездом. Такие аварии случаются регулярно. Точные выводы пока делать рано», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее страшная авария в Туве унесла жизни пяти человек. Авария произошла в 20 км от города Чадан.

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поезд автомобиль саратовская область
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