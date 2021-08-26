Режиссер Корявов прокомментировал уход в монахини актрисы Екатерины Васильевой

Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажер, народная артистка РСФСР, звезда фильма «Чародеи» Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. В беседе с ФАН эту новость прокомментировал кинорежиссер, сценарист, продюсер Дмитрий Корявов.

Собеседник отметил, что такое решение артистки вовсе не ошеломило его.

«Да, она действительно человек верующий, но эту веру она реализовывала через любовь и в своих работах, и в отношениях с людьми. Не могу сказать, что удивлен этой новостью. Для меня это этап в духовном развитии верующего человека», — сообщил кинорежиссер.

Дмитрий Корявов также сказал, что считает уход актрисы в монастырь своеобразной ступенью в жизни.

«Наверное, у каждого человека это очень личная история. Каждый выбирает свой путь к богу. Главное, чтобы это был путь к богу, а не побег из мира. Думаю, для нее это достаточно закономерный шаг. Безусловно, я не знаю всех побудивших ее мотивов. Любой человек переживает в жизни разные этапы», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

В завершение он поделился своими впечатлениями от работы с артисткой на съемках фильма «Золотце».

«Это такие очень сложные душевные, духовные изменения, которые происходят в человеке и приводят его к какой-то истине. Скажем, как было с Петром Мамоновым. Человек начинает в жизнь нести свет, добро, любовь, радость. С Васильевой было именно так. Всегда, когда мы общались, от нее исходил какой-то добрый свет», — поведал Дмитрий Корявов.

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