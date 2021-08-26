Коллекторы из Ростова-на-Дону перешли грань в Перми и больше не смогут работать

Коллекторы компании «Приоритет», которая зарегистрирована в Ростове-на-Дону, серьезно насолили пермяку и его несовершеннолетней дочери. На их защиту встало региональное управление службы судебных приставов. Они добились наказания для сборщиков долгов за то, что те угрожали мужчине и членам его семьи.

За многократное использование противозаконных приемов в сборе просроченной задолженности юридическое лицо исключили из государственного реестра. Теперь долги компания собирать не сможет. А началось все с того, что в УФССП по Пермскому краю обратился житель региона. Он пожаловался на неправомерные действия коллекторов.

«Добиваться оплаты от должника коллекторы решили с применением агрессии. Сестре и несовершеннолетнему ребенку заемщика регулярно поступали анонимные звонки с требованиями возврата просроченной задолженности, переговоры осуществлялись в грубой форме, с использованием нецензурной лексики, угроз и оскорблений», — рассказали ФАН в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Коллекторам и этого было мало — они устроили атаку и на несовершеннолетнюю дочь должника. В социальной сети ей отправляли сообщения непристойного характера, в них были ее собственные изображения, обработанные в фотошопе. Заявитель объяснил, что из-за психологического прессинга у ребенка ухудшилось здоровье — обострилось хроническое заболевание.

«В ходе административного расследования было собрано достаточно доказательств грубых нарушений коллекторами норм федерального законодательства, выразившихся в оказании психологического давления, использовании выражений и совершении действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц», — добавили в ведомстве.

Теперь уже бывшие коллекторы отвечали по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Неоднократные факты нарушений стали основанием для исключения ООО «Приоритет» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Также Арбитражный суд Пермского края оштрафовал организацию на 200 тысяч рублей.

Совсем недавно было изменено законодательство, которое регулирует общение коллекторов с третьими лицами. Одно из новых условий — наличие согласия третьих лиц на такое взаимодействие. Кроме этого, согласие не может быть устным — оно должно быть дано исключительно в письменной форме в виде отдельного документа. Его можно также отозвать, сообщив об этом кредитору.

«Обычно третьи лица оказывались в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами, а это явное нарушение прав и законных интересов граждан», — рассказали ФАН в УФССП по Воронежской области.

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