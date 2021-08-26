«Охотно идут на контакт»: Шугалей оценил встречу талибов с российскими журналистами

Кабул, 26 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал первую пресс-конференцию новых властей в Афганистане для российских журналистов.

«Талибан»1 (движение признано террористическим и запрещено в России) организовал специальную встречу в министерстве информации и культуры. От движения выступил официальный представитель «Исламского эмирата Афганистана» Забихулла Муджахид. Мероприятие посетили представители телеканала ФАН, «Россия» и RT. Также на пресс-конференцию пришел социолог Максим Шугалей, который привел в Telegram несколько выводов по итогам встречи с талибами.

«Они очень охотно идут на контакт и открыты к переговорам. И прежде всего со своим народом и всем миром», — констатировал ученый.

Сейчас талибы наводят порядок в стране после вывода войск США. Они рассчитывают наладить диалог с Москвой, а также совершенно не хотят крови, рассказал Шугалей.

Социологу удалось лично побеседовать с официальным представителем «Исламского эмирата Афганистана». Глава ФЗНЦ без предварительных договоренностей получил разрешение на работу над любыми социологическими исследованиями в стране. Документ позволяет Шугалею свободно перемещаться по Афганистану, в том числе на арендованном автомобиле. Кроме того, ученому выделят охрану.

Ранее глава Фонда прибыл в Афганистан. Он рассчитывает провести исследование, чтобы узнать, почему «Талибан» так быстро пришел к власти. Социолог также планирует определить, на поддержку каких государств рассчитывают местные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.