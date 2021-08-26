Судороги не помещали шпажисту Кузюкову взять золото на Паралимпиаде в Токио

Токио, 26 августа. Российский шпажист Александр Кузюков рассказал, что во время финала на соревнованиях Паралимпиады в Токио у него случились судороги.

Это, однако, не помешало спортсмену из России завоевать золотую медаль, победив бразильского фехтовальщика Джоване Гиссоне. Паралимпийцы выступали в категории В.

«В конце финала на нервной почве у меня была сильная судорога, было больно, поэтому я попросил небольшой перерыв. Получилось, что я немножко воспользовался ситуацией, так как соперник начал подгонять меня», — рассказал Кузюков прессе.

Он уточнил, что в процессе перерыва смог переосмыслить некоторые моменты боя и понять тактику своего соперника. По словам спортсмена, ему было больно, однако приходилось отвлекаться и запускать мыслительный процесс. Рапирист назвал фехтование «быстрыми шахматами».

Паралимпийские игры в настоящий момент проходят в Токио. Они стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября. Российская сборная занимает третье место в медальном зачете.