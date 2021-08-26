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Посол РФ в Кабуле назвал число эвакуированных из Афганистана россиян

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:18
Политика
Посол РФ в Кабуле назвал число эвакуированных из Афганистана россиян
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Кабул, 26 августа. Более 300 россиян покинули Афганистан в рамках эвакуации. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Глава российской дипмиссии в Афганистане рассказал об эвакуации соотечественников. По словам Жирнова, 360 граждан РФ покинули Кабул.

Посол подтвердил, что «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) проявил «очень хорошее взаимодействие» при эвакуации россиян. Около 100 граждан РФ, которые не захотели уезжать, остаются в Афганистане, добавил дипломат.

Талибы ранее сообщили, что обеспечивают безопасность нескольких тысяч западных военнослужащих. Речь идет об иностранных гражданах в аэропорту Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан россияне эвакуация
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