Посол РФ в Кабуле назвал число эвакуированных из Афганистана россиян

Кабул, 26 августа. Более 300 россиян покинули Афганистан в рамках эвакуации. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Глава российской дипмиссии в Афганистане рассказал об эвакуации соотечественников. По словам Жирнова, 360 граждан РФ покинули Кабул.

Посол подтвердил, что «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) проявил «очень хорошее взаимодействие» при эвакуации россиян. Около 100 граждан РФ, которые не захотели уезжать, остаются в Афганистане, добавил дипломат.

Талибы ранее сообщили, что обеспечивают безопасность нескольких тысяч западных военнослужащих. Речь идет об иностранных гражданах в аэропорту Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.