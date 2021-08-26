Страшная авария в Туве унесла жизни пяти человек

Кызыл, 26 августа. Пять человек стали жертвами ДТП в Дзун-Хемчикском районе Тувы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла в 20 км от города Чадан. По неустановленным причинам автомобиль Toyota Estima перевернулся, в результате чего водитель и четыре пассажира погибли на месте.

Для установления всех обстоятельств случившегося на место выехала следственно-оперативная группа. Известно, что среди погибших не было детей.

Несколько дней назад в Ростовской области произошло ДТП с шестью погибшими. Кадры с места происшествия публиковал ФАН.