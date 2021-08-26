Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 16:34
16:33
Шоу-бизнес
Администрация театра имени Ермоловой подозревает сокращаемых актеров в обмане
16:33
Происшествия
Треш-стримеров задержали в прямом эфире за инцидент с перцовым баллончиком в Москве
16:32
Общество
Тульские поисковики рассказали ФАН о найденных родственниках погибших в войну солдат
16:31
Происшествия
Сантехник нашел тело недоношенного ребенка в подвале многоэтажки в Тюмени
16:30
Политика
МИД России назвал Египет ведущим партнером в годовщину установления дипотношений
16:27
Происшествия
Правоохранители обвинили дорожных чиновников Ямала в миллионных взятках
16:23
Спорт
Заслуженный тренер РФ оценил выступление паралимпийцев на играх в Токио
16:20
Происшествия
Под Новосибирском школьники разбили машину пенсионера, которую вытащили из канавы
16:20
Спорт
Андрей Аршавин перенес коронавирус нового типа
16:18
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала страшную историю о попытке покупки ее мужа в детстве
Все новости

Страшная авария в Туве унесла жизни пяти человек

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:06
Происшествия
Страшная авария в Туве унесла жизни пяти человек
Пресс-служба УГИБДД по Коми

Кызыл, 26 августа. Пять человек стали жертвами ДТП в Дзун-Хемчикском районе Тувы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла в 20 км от города Чадан. По неустановленным причинам автомобиль Toyota Estima перевернулся, в результате чего водитель и четыре пассажира погибли на месте.

Для установления всех обстоятельств случившегося на место выехала следственно-оперативная группа. Известно, что среди погибших не было детей.

Несколько дней назад в Ростовской области произошло ДТП с шестью погибшими. Кадры с места происшествия публиковал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Страшная авария в Туве унесла жизни пяти человек
дтп смерть тува
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru