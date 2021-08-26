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Шпажистка Бойкова принесла России серебряную медаль Паралимпиады-2020 в Токио
Спорт
Шпажистка Бойкова принесла России серебряную медаль Паралимпиады-2020 в Токио
pixabay.com

Токио, 26 августа. Виктория Бойкова добавила в актив России 17-ю награду летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио, завоевав серебряную медаль в фехтовании на шпагах в категории B.

Соперницей россиянки в финале турнира стала китаянка Тань Шумэй. Бойкова уступила ей со счетом 3:0. Бронзовую награду завоевала индонезийская шпажистка Джана Сайсуне, обошедшая другую китайскую фехтовальщицу Чжоу Цзинцзин. Поединок завершился со счетом 15:8.

Российская национальная команда по итогам второго дня Паралимпиады в Токио занимает третье место в медальном зачете, имея в своем активе в общей сложности 17 наград. Одну из них ранее завоевал россиянин Роман Жданов.

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паралимпиада шпажистка бойкова
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