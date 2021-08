Сенат Бразилии отклонил требование Болсонару об импичменте судьи Верховного суда

Бразилиа, 26 августа. Сенат Бразилии намерен отклонить запрос президента Жаира Болсонару о вынесении импичмента судье Верховного суда страны Алешандре ди Мораису. Об этом сообщил глава законодательного органа Родригу Пашеку.

Болсонару потребовал импичмента Мораиса после того, как судья открыл расследование против президента за разглашение средствам массовой информации данных из секретного доклада федеральной полиции, чтобы доказать свою точку зрения относительно ненадежности электронной системы голосования. Глава государства неоднократно высказывался о подверженности системы электронного голосования взломам, несмотря на то, что эти заявления ничем не доказаны.

Мораис также начал расследование против Болсонару за его нападки на Верховный избирательный суд, который отклонил требование президента о запрете использования нынешней системы голосования на предстоящих выборах главы государства в 2022 году.

Председатель Сената Родригу Пашеку, который ранее заявлял об отсутствии причин для импичмента, подтвердил свою позицию 25 августа. Он отметил, что запрос Болсонару не соответствовал техническим и правовым требованиям.

