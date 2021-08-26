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Мальчик сообщил отцу о попытке изнасилования бутылкой в детском лагере в Приморье
Происшествия
Мальчик сообщил отцу о попытке изнасилования бутылкой в детском лагере в Приморье
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Владивосток, 26 августа. Стражи порядка пытаются разобраться, произошло ли изнасилование 11-летнего школьника в детском лагере. Как стало известно ФАН, потерпевший позвонил отцу и сообщил, что ребята, которые живут с ним в одной комнате, хотят надругаться над ним.

В дежурную часть шестого отдела полиции по городу Владивостоку 25 августа около 22:50 позвонил мужчина и сообщил, что над его сыном в детском лагере «Ритм-10» пытаются надругаться соседи по комнате. Он уточнил, что школьники хотели вставить в анальное отверстие его 11-летнего отпрыска стеклянную бутылку.

Родитель, не дожидаясь реагирования правоохранителей, сам выехал в оздоровительный лагерь.

«Мальчик рассказал папе, что его разбудили ребята, с которыми он находился в одной комнате, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Они стояли над ним со стеклянной бутылкой. Соседи по кровати сказали, что хотят ввести ее в анальное отверстие сверстника. После этого они с помощью физической силы скрутили ребенка и попытались совершить над ним действия сексуального характера».

Пока непонятно, как на это чрезвычайное происшествие отреагировала прокуратура и следователи СКР по Приморскому краю. ФАН связался с родителем потерпевшего, однако мужчина отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

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