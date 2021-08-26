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Самодельную бомбу нашли на вокзале в Омске

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:03
Происшествия
Самодельную бомбу нашли на вокзале в Омске
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Омск, 26 августа. Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Томск, оставил на вокзале самодельное взрывное устройство. Этот предмет увидел уборщик.

Сотрудник вокзала обходил территорию и обнаружил необычную коробку, из которой виднелись провода. Мужчина вызвал полицейских с кинологами. Ее обнюхала собака и присела рядом, что означало — внутри находилось взрывчатое вещество.

В результате вокзал закрыли, а район оцепили. Также на место вызвали саперов. Устройство обезвредили. На дне коробки были шашка, имитационный патрон и два электродетонатора. Пока взрывотехники разбирались с бомбой, полицейские отсмотрели вокзальные камеры, чтобы найти ее владельца.

Правоохранители отследили мужчину, который бросил в мусорку пакет с коробкой, после чего сел в поезд. Они остановили состав в Томске, обследовали всех пассажиров, но нужного человека так и не обнаружили. Полицейские продолжают устанавливать личность анонима.

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