«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября

Вашингтон, 26 августа. Представитель «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил об отсутствии доказательств причастности Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября.

Во время интервью с журналистом Ричардом Энгелем официальный представитель талибов подчеркнул, что когда Усама бен Ладен «стал проблемой для американцев», он находился в Афганистане, передает FoxNews.

«Хотя доказательств его причастности не было, сейчас мы дали обещания, что афганская земля не будет использована против кого-либо», — заявил Муджахид.

Спикер «Талибана» отметил, что даже спустя 20 лет нет никаких доказательств того, что лидер террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) был причастен к терактам 11 сентября 2001 года.

Записанный на пленку видеоролик, в котором Усама бен Ладен признается, что приказал совершить террористические акты, был опубликован в 2004 году. Четыре коммерческих самолета были захвачены смертниками, после чего врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон.

1 Организация запрещена на территории РФ.