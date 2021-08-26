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«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:54
Происшествия
«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября
wikipedia.org  /  Hamid Mir / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 26 августа. Представитель «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил об отсутствии доказательств причастности Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября.

Во время интервью с журналистом Ричардом Энгелем официальный представитель талибов подчеркнул, что когда Усама бен Ладен «стал проблемой для американцев», он находился в Афганистане, передает FoxNews.

«Хотя доказательств его причастности не было, сейчас мы дали обещания, что афганская земля не будет использована против кого-либо», — заявил Муджахид.

Спикер «Талибана» отметил, что даже спустя 20 лет нет никаких доказательств того, что лидер террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) был причастен к терактам 11 сентября 2001 года.

Записанный на пленку видеоролик, в котором Усама бен Ладен признается, что приказал совершить террористические акты, был опубликован в 2004 году. Четыре коммерческих самолета были захвачены смертниками, после чего врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша 11 сентября аль-каида талибан
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