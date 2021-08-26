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Экономика
Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям
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Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:01
Экономика
Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 августа. Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу.

Курс американской валюты с расчетами «завтра» прибавил 24,80 копейки и составил 73,9908 рубля за доллар. Курс евро вырос на 47,62 копейки — до 87,0576 рубля.

Стоимость бивалютной корзины с расчетами «завтра» составила 79.8709 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее в беседе с ФАН спрогнозировал курс российской валюты к началу сентября. Стоимость доллара может составить 74,5–74,8 рубля, а евро — 87,2–87,9 рубля.

Доктор экономических наук Игорь Николаев выразил мнение, что высокий уровень неопределенности в экономике РФ сохраняется. Чтобы подстраховаться, люди хотят куда-то вложиться, поэтому на высвобожденные в период пандемии рублевые средства они склонны приобретать валюту, цитирует его «ФедералПресс».

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