Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Токио, 26 августа. Сборная России закрепилась на третьем месте в медальном зачете летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио по итогам второго дня состязаний.

Российские паралимпийцы привнесли в национальную копилку в общей сложности 17 наград, 12 из которых были завоеваны в течение второго дня Паралимпиады: три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Первое место занимает национальная сборная КНР, в активе которой 23 медали. На второй строчке с результатом 16 медалей расположилась британская сборная. Четвертое место в медальном зачете досталось Австралии — 14 наград.

Среди россиян, успешно выступивших на состязаниях в Токио, оказался пловец Роман Жданов — он завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров в вольном стиле.