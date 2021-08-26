Служивший в ВСУ актер Пашинин просит деньги у зрителей

Киев, 26 августа. Бывшая звезда «Грозовых ворот» и «Адмирала» Анатолий Пашинин просит деньги у зрителей. Он заявил, что окончательно разочаровался в Украине. Публично пожаловался, что ему не хватает денег даже на еду, и выложил в Сеть номер своей банковской карты, сообщает издание «Новороссия».

«Я прикладывал все старания, чтобы обрести на Украине родину как убежище. Невзирая на свое происхождение, родину я не обрел. Пусть зрители голосуют рублем», — сказал артист.

В свою очередь, блогер Сергей Колясников напомнил, как Пашинин участвовал в Майдане, как служил в украинских вооруженных формированиях и как восхищался попаданиями снарядов в грузовики с «сепаратистами».

«Что же случилось, Толя? Где благородная бандеровская ярость? Где выбритый чуб? Что пошло не так?» — написал блогер.

«Не так» у Пашинина все идет уже достаточно давно. Он так и не смог получить украинское гражданство, прошлые «военные заслуги» не помогли. Чтобы как-то прокормиться, актер был вынужден подрабатывать грузчиком и дворником. Теперь он, похоже, занялся попрошайничеством.

Ранее ФАН рассказывал, чем зарабатывал Пашинин после возвращения из Донбасса. Оказывается, его содержала жена.