Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 82

ФАН представляет 82-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. В этом выпуске новая подборка вбросов: в Новгородской области построят мусороперерабатывающий завод, сотрудники полиции не используют сведения о местоположении мобильных телефонов при поиске пропавших людей, в Свердловской области нужны добровольцы для тушения лесных пожаров. Подробнее — в нашем материале.
Итоги недели
«Эхо Москвы» продолжает доминировать в нашем рейтинге. У издания — 45 текстов антироссийской направленности. Meduza1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) вторую неделю подряд остается на второй строчке: у издания — 41 текст. Издание «Медиазона» в непростой борьбе вернуло себе место в первой тройке: у издания — 39 текстов.
Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.
Строительство завода
В СМИ и социальных сетях стала активно появляться информация о предстоящем строительстве в Новгородской области завода, который будет принимать примерно один миллион тонн мусора в год. И это — при том, что все отходы региона составляют примерно 200 тысяч тонн в год. Эта новость вызвала шквал негативных откликов как у жителей Чудовского района, где якобы планируется завод, так и у населения всей области.
На встрече с жителями Успенского сельского поселения и представителями администрации Чудовского района член Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов опроверг информацию о строительстве крупного мусороперерабатывающего завода.
«Я жестко заявляю, что такое развитие ситуации в области совершенно недопустимо. Уверен, ни один человек тут не скажет, что хочет жить на свалке. Это не вмещается ни в какие нормы и рамки», — успокоил Артем Кирьянов жителей Успенского сельского поселения.
Против строительства мусороперерабатывающего завода высказался также руководитель управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Николай Шестаков.
По словам политического аналитика, публициста Юрия Голубя, в последние годы активное строительство мусороперерабатывающих заводов вызвало настоящую фобию у жителей сельских территорий. Любые слухи на эту тему распространяются мгновенно и вызывают острую реакцию населения. Особенно взрывоопасна ситуация в регионах с низкой плотностью населения, которые, естественно, рассматриваются как место размещения и переработки отходов крупнейших мегаполисов страны. Переживания местных жителей вполне справедливы и естественны, но обойтись без развития этой отрасли не удастся.
«Единственный путь, который позволит избежать социальных взрывов, — применение не на словах, а на деле наилучших доступных технологий, которые сводят к минимуму опасность для окружающей среды и неудобства для населения. При этом проектирование и строительство подобных предприятий должно вестись в теснейшем контакте с общественностью, прессой и всеми заинтересованными жителями территории. Главная причина конфликтов — недоверие к власти, убежденность в коррумпированности чиновников, экологов, общественных активистов. Необходимо преодолевать это недоверие, и единственный способ — открытость и тесное взаимодействие с людьми», — добавил Юрий Голубь.
Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, экологические проблемы стали для страны одними из самых важных. Они находят отклик среди населения, обладают высоким протестным потенциалом. И зачастую реальные проблемы становятся лишь поводом для различных политических игр, за которыми изначальные причины массового недовольства теряются. Тема свалок и обращения с отходами уже поднималась не в одном регионе, и повторять печальный опыт с новыми протестами — вряд ли разумно.
«Безусловно, проекты могут быть разными и предполагать различные меры предотвращения рисков. Но они должны содержать в этом случае и информационную подготовку населения, и материальные стимулы для него. Очевидно, в новгородском случае ничего из этого не было реализовано, как и осталось непонятным, в действительности были планы по строительству объекта или это было разжигание протестных настроений приграничном регионе. И местные власти вместе с Общественной палатой РФ вполне резонно решили успокоить ситуацию путем общения с населением. Это — вполне профессиональные действия», — пояснил Сергей Простаков.
Поиск людей
В СМИ появилась информация о том, что куратор проектов «Лиза Алерт» Олег Леонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву из-за того, что сотрудники полиции не используют сведения о местоположении мобильных телефонов при поиске пропавших людей.
Однако в пресс-службе МВД поспешили опровергнуть данную информацию, назвав ее оценочным суждением. В полиции сообщили, что сотрудники уголовного розыска при получении заявления о пропаже человека получают сведения о его местоположении с помощью геолокации мобильного телефона. Такая работа проводится с обязательным уведомлением суда в течение суток.
В МВД также назвали некорректными данные о том, что поиски пропавших проводятся силами волонтеров, без участия правоохранителей. В полиции заверили, что сотрудники незамедлительно подключаются к розыскным мероприятиям после получения информации от координатора поисков.
Сергей Простаков заметил, что тема поиска людей также достаточно давно стала излишне политизированной. Добровольческие организации, чаще всего невольно, пытаются обратить на себя внимание и преувеличить собственную значимость. Это не отменяет того, что они проделывают огромный объем полезной работы.
«Поэтому в интересах всех соответствующих служб и самих разыскиваемых будет создание реально работающей системы координации всех вовлеченных в работы. И этот вопрос должен решаться в интересах спасения людей, а не амбиций отдельных людей вне зависимости от того, есть у них погоны или нет», — пояснил Сергей Простаков.
Юрий Голубь обратил внимание, что использование всех возможных средств и методов для поиска пропавших людей — одна из обязанностей полиции. Насколько добросовестно она исполняется, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.
«Наверняка у общественников есть негативные примеры. В то же время делать вывод о тотальном бездействии правоохранителей неправильно. Ясно, что сотрудничество полиции с такими организациями должно становиться все теснее — в этом случае и взаимных претензий будет меньше», — добавил Юрий Голубь.
Лесные пожары
В социальных сетях началась распространяться информация, которую также подхватили СМИ, о том, что в Свердловской области идет набор добровольцев для тушения лесного пожара в районе Первоуральска, где сложилась наиболее трудная ситуация.
В свердловском МЧС опровергли эту информацию.
«Сил и средств на тушение природного пожара в Первоуральском городском округе — достаточно», — отметили в МЧС.
Сообщается, что ликвидацией таких пожаров занимаются профессиональные специалисты — сотрудники авиалесохраны, лесничеств и МЧС России, которые обучены принципам и тактике пожаротушения. Более того, они владеют навыками ориентирования на местности, имеют специализированную лесопожарную технику, средства пожаротушения, связи и экипировку.
«Привлечение неподготовленных людей к борьбе со стихией — опасно», — заключили в ведомстве.
Стоит заметить, что в нашем прошлом выпуске был абсолютно идентичный вброс, но только в Якутии.
Сергей Простаков уверен, что лесные пожары в нескольких регионах страны стали настоящим испытанием для жителей этих местностей и спасательных служб. Даже в более населенных и доступных местностях планеты огонь способен нанести непоправимый урон. В российском случае все осложняется крайне низкой транспортной доступностью мест пожаров и их малой плотностью населения.
«В районах возникновения угроз населенным пунктам задействованы внушительные силы, в том числе и добровольцев. Распространение слухов о необходимости добровольцев использовалось для возбуждения недоверия к официальным властям уже давно. Вряд ли в местах пожаров будут отказы от помощи, но она должна быть своевременной и минимально квалифицированной», — заключил Сергей Простаков.
Юрий Голубь заметил, что использовать добровольцев для тушения лесных пожаров можно только в крайнем случае. В некоторых регионах такой опыт был, но, к счастью, это не стало правилом. Если местные лесопожарные центры часто испытывают нехватку сотрудников и техники, то у МЧС есть все необходимое, и оно приходит на помощь, когда это требуется. Активная позиция местных жителей, их готовность принять участие в борьбе с пожарами приветствуется, но в то же время хочется надеяться, что профессионалы справятся сами.
1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.