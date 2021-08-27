Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 82

ФАН представляет 82-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. В этом выпуске новая подборка вбросов: в Новгородской области построят мусороперерабатывающий завод, сотрудники полиции не используют сведения о местоположении мобильных телефонов при поиске пропавших людей, в Свердловской области нужны добровольцы для тушения лесных пожаров. Подробнее — в нашем материале.

Итоги недели

«Эхо Москвы» продолжает доминировать в нашем рейтинге. У издания — 45 текстов антироссийской направленности. Meduza1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) вторую неделю подряд остается на второй строчке: у издания — 41 текст. Издание «Медиазона» в непростой борьбе вернуло себе место в первой тройке: у издания — 39 текстов.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Строительство завода

В СМИ и социальных сетях стала активно появляться информация о предстоящем строительстве в Новгородской области завода, который будет принимать примерно один миллион тонн мусора в год. И это — при том, что все отходы региона составляют примерно 200 тысяч тонн в год. Эта новость вызвала шквал негативных откликов как у жителей Чудовского района, где якобы планируется завод, так и у населения всей области.

На встрече с жителями Успенского сельского поселения и представителями администрации Чудовского района член Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов опроверг информацию о строительстве крупного мусороперерабатывающего завода.

«Я жестко заявляю, что такое развитие ситуации в области совершенно недопустимо. Уверен, ни один человек тут не скажет, что хочет жить на свалке. Это не вмещается ни в какие нормы и рамки», — успокоил Артем Кирьянов жителей Успенского сельского поселения.

Против строительства мусороперерабатывающего завода высказался также руководитель управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

По словам политического аналитика, публициста Юрия Голубя, в последние годы активное строительство мусороперерабатывающих заводов вызвало настоящую фобию у жителей сельских территорий. Любые слухи на эту тему распространяются мгновенно и вызывают острую реакцию населения. Особенно взрывоопасна ситуация в регионах с низкой плотностью населения, которые, естественно, рассматриваются как место размещения и переработки отходов крупнейших мегаполисов страны. Переживания местных жителей вполне справедливы и естественны, но обойтись без развития этой отрасли не удастся.

«Единственный путь, который позволит избежать социальных взрывов, — применение не на словах, а на деле наилучших доступных технологий, которые сводят к минимуму опасность для окружающей среды и неудобства для населения. При этом проектирование и строительство подобных предприятий должно вестись в теснейшем контакте с общественностью, прессой и всеми заинтересованными жителями территории. Главная причина конфликтов — недоверие к власти, убежденность в коррумпированности чиновников, экологов, общественных активистов. Необходимо преодолевать это недоверие, и единственный способ — открытость и тесное взаимодействие с людьми», — добавил Юрий Голубь.

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, экологические проблемы стали для страны одними из самых важных. Они находят отклик среди населения, обладают высоким протестным потенциалом. И зачастую реальные проблемы становятся лишь поводом для различных политических игр, за которыми изначальные причины массового недовольства теряются. Тема свалок и обращения с отходами уже поднималась не в одном регионе, и повторять печальный опыт с новыми протестами — вряд ли разумно.

«Безусловно, проекты могут быть разными и предполагать различные меры предотвращения рисков. Но они должны содержать в этом случае и информационную подготовку населения, и материальные стимулы для него. Очевидно, в новгородском случае ничего из этого не было реализовано, как и осталось непонятным, в действительности были планы по строительству объекта или это было разжигание протестных настроений приграничном регионе. И местные власти вместе с Общественной палатой РФ вполне резонно решили успокоить ситуацию путем общения с населением. Это — вполне профессиональные действия», — пояснил Сергей Простаков.

Поиск людей

В СМИ появилась информация о том, что куратор проектов «Лиза Алерт» Олег Леонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву из-за того, что сотрудники полиции не используют сведения о местоположении мобильных телефонов при поиске пропавших людей.

Однако в пресс-службе МВД поспешили опровергнуть данную информацию, назвав ее оценочным суждением. В полиции сообщили, что сотрудники уголовного розыска при получении заявления о пропаже человека получают сведения о его местоположении с помощью геолокации мобильного телефона. Такая работа проводится с обязательным уведомлением суда в течение суток.

В МВД также назвали некорректными данные о том, что поиски пропавших проводятся силами волонтеров, без участия правоохранителей. В полиции заверили, что сотрудники незамедлительно подключаются к розыскным мероприятиям после получения информации от координатора поисков.

Пресс-служба Мосгорсуда /

Сергей Простаков заметил, что тема поиска людей также достаточно давно стала излишне политизированной. Добровольческие организации, чаще всего невольно, пытаются обратить на себя внимание и преувеличить собственную значимость. Это не отменяет того, что они проделывают огромный объем полезной работы.

«Поэтому в интересах всех соответствующих служб и самих разыскиваемых будет создание реально работающей системы координации всех вовлеченных в работы. И этот вопрос должен решаться в интересах спасения людей, а не амбиций отдельных людей вне зависимости от того, есть у них погоны или нет», — пояснил Сергей Простаков.

Юрий Голубь обратил внимание, что использование всех возможных средств и методов для поиска пропавших людей — одна из обязанностей полиции. Насколько добросовестно она исполняется, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

«Наверняка у общественников есть негативные примеры. В то же время делать вывод о тотальном бездействии правоохранителей неправильно. Ясно, что сотрудничество полиции с такими организациями должно становиться все теснее — в этом случае и взаимных претензий будет меньше», — добавил Юрий Голубь.

Лесные пожары

В социальных сетях началась распространяться информация, которую также подхватили СМИ, о том, что в Свердловской области идет набор добровольцев для тушения лесного пожара в районе Первоуральска, где сложилась наиболее трудная ситуация.

В свердловском МЧС опровергли эту информацию.

«Сил и средств на тушение природного пожара в Первоуральском городском округе — достаточно», — отметили в МЧС.

пресс-служба Авиалесоохраны /

Сообщается, что ликвидацией таких пожаров занимаются профессиональные специалисты — сотрудники авиалесохраны, лесничеств и МЧС России, которые обучены принципам и тактике пожаротушения. Более того, они владеют навыками ориентирования на местности, имеют специализированную лесопожарную технику, средства пожаротушения, связи и экипировку.

«Привлечение неподготовленных людей к борьбе со стихией — опасно», — заключили в ведомстве.

Стоит заметить, что в нашем прошлом выпуске был абсолютно идентичный вброс, но только в Якутии.

Сергей Простаков уверен, что лесные пожары в нескольких регионах страны стали настоящим испытанием для жителей этих местностей и спасательных служб. Даже в более населенных и доступных местностях планеты огонь способен нанести непоправимый урон. В российском случае все осложняется крайне низкой транспортной доступностью мест пожаров и их малой плотностью населения.

«В районах возникновения угроз населенным пунктам задействованы внушительные силы, в том числе и добровольцев. Распространение слухов о необходимости добровольцев использовалось для возбуждения недоверия к официальным властям уже давно. Вряд ли в местах пожаров будут отказы от помощи, но она должна быть своевременной и минимально квалифицированной», — заключил Сергей Простаков.

Юрий Голубь заметил, что использовать добровольцев для тушения лесных пожаров можно только в крайнем случае. В некоторых регионах такой опыт был, но, к счастью, это не стало правилом. Если местные лесопожарные центры часто испытывают нехватку сотрудников и техники, то у МЧС есть все необходимое, и оно приходит на помощь, когда это требуется. Активная позиция местных жителей, их готовность принять участие в борьбе с пожарами приветствуется, но в то же время хочется надеяться, что профессионалы справятся сами.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.