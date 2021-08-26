Фундамент роста. Колонка Анатолия Вассермана о главной цели образования

(Напоминаем: по просьбе уважаемого колумниста его материалы публикуются с авторской орфографией и пунктуаций. Имена собственные автор, по его словам, пишет, опираясь на языковую норму страны происхождения упоминаемого персонажа. Также напомним: в своих колонках Анатолий Вассерман высказывает исключительно собственное мнение, которое может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В целостном мире возможно любое продвижение

2021.08.24 поучаствовал в круглом столе «Выявление и поддержка талантливой молодёжи: опыт государственно-частного партнёрства» в рамках форума «Армия‑2021». Как обычно, выступал уже в ходе обсуждения двух вступительных слов и шести основных докладов. Естественно, не готовился заранее, а импровизировал на предварительно заявленную мною тему «Формирование целостной картины мира как опора профориентации талантливых учащихся доВУЗовских учебных заведений» с учётом некоторых высказываний докладчиков. Поскольку не готовился, пересказываю своё выступление по памяти с неизбежными отступлениями, но и с некоторыми уточнениями, и с добавлением нескольких фраз, не уместившихся в отведенные докладчикам десять минут (у меня скорость импровизационной речи вдвое меньше, чем чтения заранее написанного мною же текста: 400 печатных знаков в минуту против 800).

Здесь задан интересный вопрос: на образование или просто на ветер уходят деньги, потраченные на тех, кто не работает по изученной специальности? Отвечу несколькими фамилиями: Вассерман, Вознесенский, Макаревич, Розенбаум, Чехов… Что между ними общего? То, что все они стали известны не по профессии, указанной в дипломе: Вознесенский и Макаревич — архитекторы; Розенбаум и Чехов — врачи; я — инженер-теплофизик, но больше двух десятилетий работал программистом, а в первой половине девяностых переучился на публициста и политического консультанта. Значит ли это, что деньги на обучение всех перечисленных истрачены зря? Никоим образом. Потому что в дальнейшей деятельности все названные опирались на полученное в ВУЗах. Кажется, академик Исаак Кушелевич Кикоин (1908.03.28–1984.12.28) сказал: знания — то, что остаётся, когда всё выученное забыто. Вот те самые знания в трактовке Кикоина и пригодились в новых специальностях.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Спрашивали также: как переучиваться военному? Напомню про неудачливого кавалериста, падавшего с коня едва ли не на каждом препятствии. Пришлось ему сменить специальность. Манфред Альбрехтович фрайхерр фон Рихтхофен (1892.05.02–1918.04.21) стал лучшим лётчиком-истребителем Первой Мировой войны (80 сбитых самолётов противника — а тогда воздушные бои проходили в основном в условиях, когда их наблюдали многие по обе стороны линии фронта, так что этим данным доверять можно), причём участвовал в разработке эффективной истребительной тактики. А знаменитые танковые командиры Хайнц Вильхельм Фридрихович Гудериан (1888.06.17–1954.05.14) и Павел Алексеевич Ротмистров (1901.07.06–1982.04.06), насколько я наслышан, начинали то ли в пехоте, то ли в кавалерии.

Да и вообще почти всем военным приходится в жизни менять специальность. Ведь уходят они чаще в запас, чем в отставку, да и в отставке зачастую не ограничиваются пенсией. Опыт пребывания на командной лестнице всегда пригодится, но надо и новую специальность полноценно освоить, чтобы не стать эффективным менеджером, знающим только: чтобы корова меньше ела и больше доилась, надо её меньше кормить и больше доить.

Главная опора для обучения, не говоря уж о переучивании — целостная картина мира. Это прежде всего осознание того, что всё наблюдаемое разнообразие явлений и процессов — следствие взаимодействия сравнительно небольшого числа закономерностей, поддающихся изучению и пониманию. Затем — само изучение и понимание. Наконец, умение работать с закономерностями: выводить из них хотя бы простейшие следствия, понимать механизмы их взаимодействия… Владея всем этим хотя бы в общих чертах, уже знаешь о мире очень многое. А главное — такое обучение очень экономично: не зазубриваешь факты подряд, а выводишь их по мере надобности.

Едва ли не важнее, что на такой основе легко возвести систему знаний, нужных в выбранной специальности. А в случае последующего выбора иной специальности — соответственно переобучиться. На то картина и целостная, что с нею доступна любая часть мира, любая деятельность.

Здесь уже приведена картина степеней наших возможностей: способности — одарённость — талант — гений. Насколько я могу судить, по мере развития растёт и широта охвата картины: говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Только гений настолько втягивается в решение одной задачи, что поневоле самоограничивается, отказываясь от всего с нею не связанного. Порой ограничивается настолько, что существует даже теория, рассматривающая гениальность как род сумасшествия. Поэтому важно выстроить целостную картину мира задолго до того, как возникнет стремление или необходимость узко специализироваться, сосредоточиться на одной задаче.

Здесь говорили, что для выявления и развития одарённости важнее всего роль взрослых. Согласен: я сам вырос в умной семье. Но судя и по книге Чуковского (поэт, писатель, переводчик, литературный критик, литературовед Николай Эммануилович Левенсон, 1882.03.31–1969.10.28, по матери — Екатерине Осиповне Корнейчук — и крёстному отцу Николай Васильевич Корнейчуков, по литературному псевдониму Корней Иванович Чуковский) «От двух до пяти», и по моему личному опыту, и по опыту множества знакомых мне одарённых людей взрослые должны не столько впихивать в детей готовые знания, сколько отвечать на их вопросы. А лучше — указывать ребёнку, как он может самостоятельно разобраться в вопросе и найти ответ. По мере ответов интерес ребёнка перемещается на всё новые направления, постепенно охватывая все сферы знания и деятельности, формируя всё ту же целостную картину мира.

pixabay.com / geralt

Здесь высказано предположение, что классическая образовательная парадигма уже завершилась. На мой взгляд, не завершилась: её сознательно и целенаправленно убивают. Кому и почему невыгодно формирование целостной картины мира у большинства — отдельная тема. Но в любом случае никакой Интернет не заменит такую картину: она нужна хотя бы для того, чтобы ориентироваться в свалке сведений и отделять верные от нелепых.

Кстати насчёт нелепостей. Здесь жаловались, что дети, опережающие сверстников в развитии, оказываются мишенями травли. Пожалуй, лучший на мой вкус ответ на вопрос «ты что, самый умный?» — «ну да, а тебе слабО, что ли?»

Ещё одна жалоба: почему девушек неохотно принимают в военные учебные заведения? Да потому же, почему евреи считают евреем любого рождённого еврейкой независимо от отца. Нужно сохранять ресурс для восстановления народа после самых трагических обстоятельств. Это может казаться обидным, но жизненно необходимо для страны в целом.

Возвращаясь к исходной теме, отмечу: мне очень не нравится популярная сейчас идея сверхранней специализации. Хотя бы потому, что у разных людей разные способности развиваются с разной скоростью, и ухватившись за то, что проявится первым, рискуем упустить нечто куда более важное, но ставшее заметным позже. Но в любом случае специализацией можно заниматься только после того, как сформирована — хотя бы в общих чертах — целостная картина мира, охватывающая все возможные направления специализации, дающая надёжную опору для любого из них.