Меньшиков только как артист заработал за пять лет в своем театре более 50 млн руб.

Москва, 26 августа. В театре имени Ермоловой продолжает расти скандал между частью труппы театра и художественным руководителем Олегом Меньшиковым. Актеры недовольны не только своим сокращением, но и тем, что начальник, когда занят в постановках как артист, заключает с театром договор на гонорар.

Гонорары Меньшиков получает, несмотря на то, что работает в театре на окладе художественного руководителя. За последние пять лет Олег Евгеньевич на таких спектаклях заработал 50 611 651 рубль.

«Это совершенно законно. Часто художественный руководитель, принимая участие в какой-то постановке хоть актером, хоть режиссером, заключает контракт на гонорары. В его обязанности как худрука не входит актерская игра. А гонорары устанавливаются не Меньшиковым, а в зависимости от квалификации актера, званий и так далее. У Меньшикова все это по самому верхнему тарифу. Да и надо отдать должное, на спектаклях с его участием всегда аншлаг», — пояснил ситуацию источник ФАН.

При этом актеров, попавших под сокращение, возмущает такое положение дел. Некоторые из них служат в театре более 40 лет и считают, что им намеренно не дают ролей, выживают для того, чтобы на их место потом взять студентов Меньшикова, которые для него наиболее удобны.

Ранее актриса Елена Папанова, дочь великого артиста, рассказала ФАН, почему оказалась в черном списке Меньшикова.