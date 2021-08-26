В Уфе спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже

Уфа, 26 августа. Сотрудники МВД проверяют родителей четырехлетнего мальчика, которого заметили на карнизе балкона многоквартирного дома по улице Маршала Жукова. Ребенок был на опасной высоте.

На место инцидента вызвали полицию. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка мгновенно оценили обстановку и приняли решение разделиться. Один из правоохранителей начал обход многоэтажки, второй отправился в многоквартирный дом в поисках квартиры, из которой мог выпасть малыш, сообщили ФАН в пресс-службе Управления МВД России по Республике Башкортостан.

В итоге оперативникам удалось узнать номер квартиры, в которой находится несовершеннолетний. В ней были бабушка и еще двое внуков. При этом женщина даже не знала, что самый младший внук гуляет по балкону. В результате полицейские помогли малышу вернуться домой.