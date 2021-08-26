Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 15:04
15:04
Спорт
Шпажистка Бойкова принесла России серебряную медаль Паралимпиады-2020 в Токио
15:03
Спорт
Эфир: Успехи россиян на Паралимпиаде-2020 обсуждают в медиацентре «Патриот»
15:02
Общество
Калининградка обнаружила в своей квартире изувеченное тело сожителя
15:00
Спорт
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
15:00
Видео
Столб пепла высотой в три с половиной километра выбросил вулкан на Курилах
14:57
Спорт
Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
14:56
Происшествия
Самодельную бомбу нашли на вокзале в Омске
14:54
Общество
Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы об ограничении числа питомцев в квартирах
14:52
Происшествия
«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября
14:51
Экономика
Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям
Все новости

В Уфе спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:50
Происшествия
В Уфе спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже
pixabay.com

Уфа, 26 августа. Сотрудники МВД проверяют родителей четырехлетнего мальчика, которого заметили на карнизе балкона многоквартирного дома по улице Маршала Жукова. Ребенок был на опасной высоте.

На место инцидента вызвали полицию. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка мгновенно оценили обстановку и приняли решение разделиться. Один из правоохранителей начал обход многоэтажки, второй отправился в многоквартирный дом в поисках квартиры, из которой мог выпасть малыш, сообщили ФАН в пресс-службе Управления МВД России по Республике Башкортостан.

В итоге оперативникам удалось узнать номер квартиры, в которой находится несовершеннолетний. В ней были бабушка и еще двое внуков. При этом женщина даже не знала, что самый младший внук гуляет по балкону. В результате полицейские помогли малышу вернуться домой.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Уфе спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже
уфа мальчик карниз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru