Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы об ограничении числа питомцев в квартирах

Необходимо внедрить практику чипирования собак, чтобы иметь возможность штрафовать нерадивых владельцев. Об этом в беседе с ФАН заявил дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Артист поддержал инициативу Госдумы ограничить число питомцев, живущих в квартирах и на территории частных домов россиян.

«Я всегда ориентируюсь на то, как содержат животных во всем мире. Я был в Америке, хотел кошечку взять из приюта, а мне говорят: «Сколько вы получаете? Какая у вас жилплощадь? Не будут ли против ваши соседи? Животное не должно мучиться». В Японии так же, если соседи против, ты не имеешь права никого заводить. Во всем мире есть ограничения», — сообщил дрессировщик.

Юрий Куклачев также привел пример случаев, когда ограничительные меры особенно необходимы.

«Я был у женщин, у которых по 20 кошек. Дышать нечем. Жалко такую женщину. Жалко и кошек, которые мучаются. Она же собирает их на улице. В скоплении животные заражают друг друга. Соседи их отлавливают и тут же убивают. Получается, что из-за таких людей у окружающих развивается жестокость», — пояснил собеседник ФАН.

pixabay.com / CC0 Creative Commons

В завершение он добавил, что по мировым стандартам на каждую домашнюю кошку положено три кубических метра личного пространства, чтобы животным хватало воздуха. Кроме того, он назвал еще одну инициативу, которую считает крайне необходимой.

«Я уже давно говорил, надо чипировать собачек. Хозяева поиграли с животным, выбросили на улицу, а у него чип, и там сказано, кто владелец. Сразу ему позвонят, скажут, что нашли питомца. Он заявит: «Она мне не нужна». Тогда ему ответят: «Тогда оплатите штраф и вышлите деньги на содержание собаки в приюте». Раз у тебя мозгов не хватило подумать, тогда плати!» — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее Юрий Куклачев в беседе с ФАН потребовал перестать приносить бездомных кошек в его театр. По словам артиста, ему каждый день предлагают взять к себе очередного беспризорного питомца.