Вашингтон рассчитывает завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов

Вашингтон, 26 августа. Американские журналисты сообщили о сроке, за который Соединенные Штаты планируют окончить эвакуацию из Афганистана.

Граждан США рассчитывают вывезти в течение 36 часов. Сейчас в Афганистане остаются 150 американцев. Они должны были 26 августа прибыть в аэропорт к 08:00 по местному времени (06:30 по Москве), сообщает американская пресса со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее члены «Талибана»1 (организация признанна террористической и запрещена в России) передали НАТО информацию о готовящемся теракте в кабульском аэропорту. Запланированная атака может быть «небольшой и неконкретной», пояснил министр информации движения Забихулла Моджахед.

1 Организация запрещена на территории РФ.