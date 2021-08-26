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Вашингтон рассчитывает завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:57
Политика
Вашингтон рассчитывает завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов
Global Look Press  /  US Joint Staff / via Globallookpress.com

Вашингтон, 26 августа. Американские журналисты сообщили о сроке, за который Соединенные Штаты планируют окончить эвакуацию из Афганистана.

Граждан США рассчитывают вывезти в течение 36 часов. Сейчас в Афганистане остаются 150 американцев. Они должны были 26 августа прибыть в аэропорт к 08:00 по местному времени (06:30 по Москве), сообщает американская пресса со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее члены «Талибана»1 (организация признанна террористической и запрещена в России) передали НАТО информацию о готовящемся теракте в кабульском аэропорту. Запланированная атака может быть «небольшой и неконкретной», пояснил министр информации движения Забихулла Моджахед.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан эвакуация
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