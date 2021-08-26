Российские пилоты выиграли этап воздушной разведки в «Авиадартсе» на АрМИ-2021

Рязань, 26 августа. Российские летчики одержали победу на этапе воздушной разведки, прошедшем в рамках конкурса Международных армейских игр 2021 года «Авиадартс».

Отмечается, что соревнование проходит на аэродроме Дягилево, расположенном в Рязанской области. Пилоты выиграли этап воздушной разведки во всех номинациях.

Согласно условиям конкурса, летчикам ВКС России предстояло за 12 минут обнаружить пять мишеней, различающихся по форме, размеру и цвету на площади в 50 квадратных километров. При этом военнослужащим запрещалось использовать какие-либо технические средства обнаружения.

Ранее сообщалось, что в США назвали «странным» шоу на открытии АрМИ-2021 в России. В публикации для Popular Mechanics эксперт обратил внимание на выступление артистов балета в рамках церемонии открытия игр.