Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 15:04
15:00
Спорт
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
15:00
Видео
Столб пепла высотой в три с половиной километра выбросил вулкан на Курилах
14:57
Спорт
Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
14:56
Происшествия
Самодельную бомбу нашли на вокзале в Омске
14:54
Общество
Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы об ограничении числа питомцев в квартирах
14:52
Происшествия
«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября
14:51
Экономика
Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям
14:45
Общество
Невролог опроверг заявления о специфическом воздействии COVID-19 на мозг заболевшего
14:43
Общество
Эксперт рассказал, почему представители Запада опасаются посещать российский Крым
14:42
Общество
В Новосибирске обсудили привлечение в Россию иностранных ученых
Все новости

Российские пилоты выиграли этап воздушной разведки в «Авиадартсе» на АрМИ-2021

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:57
Армия
Российские пилоты выиграли этап воздушной разведки в «Авиадартсе» на АрМИ-2021
vk.com  /  Минобороны России

Рязань, 26 августа. Российские летчики одержали победу на этапе воздушной разведки, прошедшем в рамках конкурса Международных армейских игр 2021 года «Авиадартс».

Отмечается, что соревнование проходит на аэродроме Дягилево, расположенном в Рязанской области. Пилоты выиграли этап воздушной разведки во всех номинациях.

Согласно условиям конкурса, летчикам ВКС России предстояло за 12 минут обнаружить пять мишеней, различающихся по форме, размеру и цвету на площади в 50 квадратных километров. При этом военнослужащим запрещалось использовать какие-либо технические средства обнаружения.

Ранее сообщалось, что в США назвали «странным» шоу на открытии АрМИ-2021 в России. В публикации для Popular Mechanics эксперт обратил внимание на выступление артистов балета в рамках церемонии открытия игр.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российские пилоты выиграли этап воздушной разведки в «Авиадартсе» на АрМИ-2021
авиадартс летчики арми-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru