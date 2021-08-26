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Организаторов экстремистской организации задержали в Москве

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:01
Происшествия
Организаторов экстремистской организации задержали в Москве
pixabay.com

Москва, 26 августа. Правоохранительные органы задержали представителей ячейки «Свидетелей Иеговы»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) в российской столице.

Следователи доставят в подразделение СК ряд организаторов и участников движения для проведения необходимых следственных действий. На данный момент оперативники проводят обыски у задержанных.

По версии следствия, с сентября 2017 по апрель 2020 года группа людей организовала в Москве работу ячейки. Они вовлекали граждан в свою деятельность, изучали религиозную литературу и проводили онлайн-собрания. Троим организаторам движения предъявили обвинение. В ближайшее время их намерены арестовать.

Силовики задержали восемь человек, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации в Ставропольском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщала газета A42.RU.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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полиция задержание экстремисты
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