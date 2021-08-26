Невролог опроверг заявления о специфическом воздействии COVID-19 на мозг заболевшего

Коронавирусная инфекция не вызывает специфического поражения центральной нервной системы, не характерного для других инфекционных заболеваний. Об этом в интервью ФАН рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов, комментируя сообщения о способности вируса SARS-CoV-2 вызывать поражение ЦНС даже при легких формах заболевания.

Ранее с таким заявлением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Я не стал бы выделять эту инфекцию среди других, в том числе если сравнивать с гриппом. Да, это эпидемия, фиксируется большое количество заболевающих. Есть исследования, которые проводились в течение какого-то года, — они показывают, что стало больше обращений, связанных со снижением когнитивных способностей: ухудшением памяти, другими проявлениями. Но я не склонен думать, что у этой инфекции есть какие-то особые нейротропные проявления, которые поражают специфическим образом центры, ответственные за работу нервной системы», — отметил Гайфутдинов.

По словам невролога, так называемый синдром постинфекционной астении, который может проявляться в нарушениях работы ЦНС, фиксируется не только при COVID-19, но и при различных типах гриппа, аденовирусных и риновирусных инфекций. Последствия заболевания могут проявляться в виде повышенной утомляемости и раздражительности, нарушений в концентрации внимания, ухудшения памяти, перепадов настроения.

«Особенно это характерно при более тяжелых формах заболевания, — отметил врач. — Проявление подобных симптомов при легких формах заболевания может иметь психосоматический характер и быть вызвано общим информационным нагнетанием, связанным с пандемией».

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Рустем Гайфутдинов также отметил, что при ведении здорового образа жизни и отсутствии стрессовых факторов последствия перенесенной инфекции могут сойти на нет.

«В течение двух-трех недель у человека все нормализуется, восстанавливается. Важно, чтобы у него при этом была возможность восстановиться, отдохнуть. Чтобы было сбалансированное питание, режим дня, не было поведенческих нарушений, сопутствующих серьезных заболеваний», — добавил доцент кафедры неврологии и нейрохирургии.

Собеседник ФАН пояснил, что перенесшим коронавирус пациентам в случае появления симптомов поражения ЦНС следует дать себе возможность отдохнуть и выспаться, а также избегать стрессовых ситуаций.

«Если у нас вредные привычки, мы мало спим, неправильно питаемся, склонны к агрессии, есть другие заболевание, то в этом случае восстановление может протекать сложнее», — констатировал Гайфутдинов.

Невролог подчеркнул, что при наличии этих факторов поражение ЦНС может более тяжело проявляться после любых перенесенных инфекций.