«По лекалам Геббельса»: Перенджиев сравнил антироссийские вбросы Запада по ЦАР с нацистской пропагандой

После непродолжительного затишья ангажированные западные СМИ выпустили очередной клеветнический материал, дискредитирующий помощь российских инструкторов, которые занимаются обучением личного состава армии Центральноафриканской Республики.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, зачем западные журналисты штампуют фейки. По его словам, главной причиной гнева Вашингтона являются успехи России на международной арене, выгодно отличающиеся от беспрецедентных неудач Запада:

«Идет информационная война, безусловно. По всем фронтам. Против руководства России и наших вооруженных сил. В данном случае вся деятельность соотечественников, которая идет за рубежом, подвергается попыткам очернения. В связи с событиями в Афганистане и, возможно, даже в Сирии и Ливии американцы терпят поражение по всем фронтам. Речь не только о бегстве из Афганистана. В результате получается, что все их наймиты, все обучаемые ими террористы разных мастей повсеместно терпят крах. Это вызывает недовольство Запада. Особенно их раздражает тот факт, что политика России, согласно которой мы не вмешиваемся в дела суверенных государств, а только способствуем их укреплению, дает положительный результат. Россия показала, как можно помогать развивающимся странам без насилия, мирным путем, как выстраивать легальную экономику и оказывать настоящую поддержку, восстанавливать инфраструктуру и так далее».

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Перенджиев считает, что США обеспокоены успехами антитеррористических операций России из-за того, что американская финансовая система завязана на нелегальном выкачивании средств из оккупированных ими стран:

«Почему американцы нервничают? Здесь дело не только в проигрышах боевиков. Здесь дело в деньгах. Все эти радикалы — это некая надстройка над теневой экономикой, которую США создает в странах с нестабильной обстановкой. Нелегальные вооруженные формирования организованы как структура, на которой держится доллар. Он, по сути, напрямую зависит от деятельности боевиков. Он не обеспечен в полной мере внутренними товарами, услугами, производимыми Западом, а поддерживается только извне, с криминальных потоков. Боевики — просто прикрытие. А с уничтожением преступников фактически наносится удар по всей экономике США. Именно поэтому западные элиты выходят из себя и несут большие потери. Самое интересное, что американцы могли все исправить, но давно уже загнали себя в угол».

Global Look Press / Jim West / imageBROKER.com

Военный политолог объяснил, что антироссийская пропаганда призвана отвлекать внимание от «подвигов» США и по многим признакам схожа с методами нацистского политика Геббельса.

«Западные СМИ — заложники политики Белого дома. Их задача — организовывать информационный климат, покрывающий преступления Вашингтона. Это замкнутый круг: они раз за разом проворачивают эту пластинку из лжи, поскольку уже не умеют по-другому, не умеют работать с правдой. А раз они работают в нелегальной системе, то и занимаются далеко не поиском реально существующих проблем. Цель у них простая — придумывать ложь и фейки. Знаете, они недалеко ушли от системы пропаганды Геббельса и действуют точь-в-точь по ее лекалам: «скажи 1000 раз одно и то же, и люди начнут в это верить». Кроме того, американцы боятся, что их граждане узнают правду и окажутся не на стороне правительства. По сути, западные журналисты пытаются сформировать удобное», — заключил Перенджиев.

Аналогичного мнения придерживается политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов, который ранее прокомментировал вброс Foreign Policy о российских инструкторах в ЦАР. Он считает, что западные журналисты никогда не преследовали цели рассказать миру правду. Все сфабрикованные на слухах материалы создаются лишь для продвижения интересов США.

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал клеветнический материал иностранного издания и добавил, что западные фейки никто не воспринимает всерьез.