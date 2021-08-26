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Вертолет с интеллектуальной кабиной будущего представят на авиасалоне МАКС-2023

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:16
Армия
Вертолет с интеллектуальной кабиной будущего представят на авиасалоне МАКС-2023
russianhelicopters.aero  /  АО «Вертолеты России»

Москва, 26 августа. Конструкторы института авиационного приборостроения «Навигатор» занялись разработкой вертолета с интеллектуальной кабиной будущего, сообщил глава организации Сергей Бабуров.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что приборная панель такого вертолета будет создана с использованием сенсорных технологий. Возможности кабины продемонстрируют на вертолете Ми-171А3.

«Нам выделяют вертолет, и, я надеюсь, на следующем МАКСе мы даже полетаем с такой кабиной», — рассказал Бабуров в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

В то же время он отметил, что завершить все работы за год не удастся. Как ожидается, полностью готовая версия интеллектуальной кабины будет представлена в рамках Международного авиационно-космического салона в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на выставке «Армия-2021» представили первую действующую модель российского военного электромобиля «ЭРА». Машина предназначена для снабжения военнослужащих боезапасом, продовольствием и медикаментами. Она может функционировать в условиях низких температур и при сильной жаре.

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россия армия-2021 бабуров
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