Вертолет с интеллектуальной кабиной будущего представят на авиасалоне МАКС-2023

Москва, 26 августа. Конструкторы института авиационного приборостроения «Навигатор» занялись разработкой вертолета с интеллектуальной кабиной будущего, сообщил глава организации Сергей Бабуров.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что приборная панель такого вертолета будет создана с использованием сенсорных технологий. Возможности кабины продемонстрируют на вертолете Ми-171А3.

«Нам выделяют вертолет, и, я надеюсь, на следующем МАКСе мы даже полетаем с такой кабиной», — рассказал Бабуров в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

В то же время он отметил, что завершить все работы за год не удастся. Как ожидается, полностью готовая версия интеллектуальной кабины будет представлена в рамках Международного авиационно-космического салона в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на выставке «Армия-2021» представили первую действующую модель российского военного электромобиля «ЭРА». Машина предназначена для снабжения военнослужащих боезапасом, продовольствием и медикаментами. Она может функционировать в условиях низких температур и при сильной жаре.