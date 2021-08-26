Визит Зеленского в США обречен на провал из-за договоренностей Запада с Россией

За наигранной пышностью праздничных мероприятий на Украине по случаю 30-летия ее независимости совсем потерялась из виду дискуссия вокруг грядущего визита президента Владимира Зеленского в США. Разумеется, произошло это не случайно, ведь реальные перспективы поездки весьма тусклые. По сути, вояж в Америку принесет Зеленскому больше вреда, чем пользы.

Федеральное агентство новостей /

Президент как раздражитель

Запланированная, по последним данным, на 31 августа поездка «пана Зе» в Соединенные Штаты демонстрирует внешнеполитический тупик, в котором он оказался, а также низшую точку его отношений со своими заокеанскими «союзниками». Хотя до вылета в Вашингтон остается меньше недели, до сих пор не согласована программа Зеленского. Отсутствует и повестка визита. Более того, период пребывания украинского президента в Штатах с ранее анонсированных четырех дней ужат до двух. Параллельно Белый дом дал неофициальную рекомендацию чиновникам своей администрации воздерживаться от контактов с украинской делегацией…

Между тем это будет первый визит в Америку Зеленского, уже «отмотавшего» первую половину своего президентского срока. То есть в Вашингтон 31 августа явится не новый глава государства, начавший каденцию с чистого листа, а человек с приличным политическим бэкграундом, к которому у американской стороны накопилось немало претензий — как публичных (по линии борьбы с коррупцией), так и неформальных. К последним, в частности, относится неисполнение установок посольств стран G7 по реформе правоохранительных органов Украины и передаче ее экономики под внешний контроль.

Подчеркнем, у грядущей встречи Зеленского и Джо Байдена отсутствует двусторонняя повестка. Фактически, украинский президент отправится в Америку обсуждать аспекты отношений с Западом не столько своей страны, сколько России. Он поедет воевать с «Северным потоком — 2», добиваться принятия «незалежной» в НАТО, а также просить о военной помощи. Как этот «ритуальный набор украинского попрошайки» может способствовать процветанию Украины, совершенно непонятно.

При этом Зеленский будет действовать отнюдь не в вакууме, а на политическом пространстве, ограниченном для него вполне определенными соглашениями и договоренностями. Например, в ходе своего политического «ралли» по США и России канцлер Германии Ангела Меркель добилась консенсуса вокруг достройки «СП-2», чему способствовала не только позиция Москвы, но и гарантии Байдена.

Отметим, что американо-германские договоренности были закреплены в специальном меморандуме, где дальнейшее оказание экономической помощи Украине было увязано с выполнением Киевом Минских соглашений. То есть выступая против достройки газопровода, «пан Зе» пойдет вопреки консолидированной позиции своих бенефициаров в лице Вашингтона и Берлина. Но и не критиковать «СП-2» Зеленский тоже не может: такого президентского «смирения» просто не поймут в Киеве, а Владимиру Александровичу очень, ну просто очень хочется на второй срок.

Словом, отправляясь в Вашингтон, украинский лидер получит классическую «вилку», где любой выбор плох. Добавим к этому, что визит Владимира Александровича попадает в зону договоренностей июньского саммита РФ-США, которые должны быть реализованы до конца текущего года. То есть и здесь Зеленский со своими тезисами окажется на положении раздражителя.

ФБА «Экономика сегодня» /

В информационной тени афганских событий

Между прочим, данный статус украинского президента — «уместен, как в бане лыжи» — еще более усугубился в ходе августовского визита Меркель на Украину. Бундесканцлерин хотела максимально обезопасить проект «СП-2», убедив Зеленского отказаться от критики в его адрес. Не за красивые глаза, конечно, а в обмен на некоторые экономические преференции.

Но судя по тому, что о последних в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве не было сказано ни слова, добиться желаемого — то есть «заткнуть» Зеленского — у Меркель не получилось. Владимир Александрович настолько привык на каждом углу «бить в колокола» касательно «СП-2», что отказаться от этой пагубной привычки уже не мог.

Плюс к этому Меркель принимали в Киеве достаточно холодно. Местами в отношении канцлера Германии украинская сторона вела себя откровенно по-хамски, что следует считать большой ошибкой команды «пана Зе». Почему? Потому что, несмотря на скорую отставку Меркель, ее политическое влияние будет ощущаться в Европе еще долгие годы.

Фигурально выражаясь, Зеленскому плясать на могиле Меркель рановато. Ангела вполне способна даже после своего ухода с поста канцлера организовать Киеву немало проблем.

Попытки Владимира Александровича разжалобить Запад мантрами о Москве, которая вот-вот лишит Киев газового транзита, тоже оказались ошибкой. Президент РФ Владимир Путин увязал поставки голубого топлива через Украину с увеличением объема его закупок со стороны Европы. То есть Кремль прямо указал: транзит возможен только за счет каких-то экстра-объемов, которые закажет и оплатит ЕС. Основную же нагрузку по перемещению газа из России в Старый Свет примут на себя «СП-1» и «СП-2», что подразумевает обход украинской территории.

В итоге получается, что Зеленский борется не с Россией, а с планами и устремлениями ведущих западных держав и политиков, которым сейчас критически важны хорошие отношения с Москвой. Берлин? Он нацелен на реализацию долгосрочного экономического проекта по созданию в Германии европейского энергетического хаба за счет поставок российского газа. Вашингтон? Он совсем не прочь изолировать Москву от Пекина, ради чего готов пойти на определенное ослабление конфронтации с ней.

В таком контексте нагнетание Зеленским страстей на тему «российской агрессии» становится деструктивным фактором, который мешает не Путину, а Меркель и Байдену.

Этим проблемы «пана Зе» в канун его визита в США не исчерпываются. Так получилось, что данная поездка начнется не просто на фоне драматического ухода коалиции НАТО из Афганистана, который привел к политическому кризису в Вашингтоне, а именно в тот день, когда талибы (террористическая организация, запрещенная в РФ) ожидают полного ухода американских военнослужащих с афганской территории.

Проще говоря, Зеленский и раньше-то был не особенно интересен Байдену, а теперь все идет к тому, что у американского президента 31 августа на Владимира Александровича вообще не будет времени. Как говорится, какой борщ, когда такие дела на кухне?!.. Словом, визит украинского президента в Штаты гарантированно пройдет в информационной тени афганских событий.

ФБА «Экономика сегодня» /

Больше вреда, чем пользы

Зачем же тогда Зеленский вообще летит в США? Затем, что хочет получить если не американское одобрение, то хотя бы нейтральное отношение к своим планам на второй президентский срок. Беда в том, что взамен Владимиру Александровичу совершенно нечего предложить своим американским визави. Более того, в американском истеблишменте «пан Зе» успел заработать репутацию бесхитростного шулера, так что его политические перспективы в глазах окружения Байдена минимальны.

Показательный момент: прилетевший в США для подготовки визита руководитель Офиса президента Андрей Ермак столкнулся с тотальным игнорированием своей персоны официальными американскими госструктурами. Дело дошло до того, что американцы даже не упомянули его в меморандуме по итогам встречи!

Но и это еще не все. В США Зеленского поджидает настоящая «мина замедленного действия». В роли таковой выступает идущий в Штатах судебный процесс в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в коррупции и отмывании денег. А ведь Коломойский, как известно, тесно связан с «паном Зе»…

Напомним, что американские обвинения против Коломойского выдвинуты в рамках так называемого закона RICO (англ. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, «RICO Act» или «RICO»), где презумпция невиновности отсутствует как таковая, а наказание может оказаться крайне жестким. Сейчас основными соучастниками Коломойского заявлены Виктор Пинчук и Леонид Кучма. Однако при определенном «нажатии» Коломойский может заговорить о своих договоренностях с Зеленским или просто явочным порядком сделать его соучастником всех своих схем.

Впрочем, и без этого вердикт американского суда по Коломойскому превратит в токсичную фигуру международного уровня не только самого олигарха, но и связанного с ним Зеленского. После этого «пану Зе» останется лишь одно — исполнять обязанности бессловесной американской марионетки.

Перейдем к выводам.

Пожалуй, грядущий визит в США способен принести Зеленскому больше вреда, чем пользы. Формально, разумеется, Байден заявит о своей поддержке Украины. Но пользы лично Владимиру Александровичу это не принесет. В лучшем случае он удостоится краткой протокольной встречи, дополненной подтверждением Байденом своих требований по судебной и прочим украинским «реформам», ориентированным на закрепление режима внешнего управления территорией «незалежной». В худшем же случае американская сторона может форсировать судебный процесс Коломойского, повернув его уже против Зеленского, что отправит того в политическое небытие.