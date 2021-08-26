Власти Литвы зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом

Вильнюс, 26 августа. Всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Литве. Также ситуация ухудшается в Эстонии.

Увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировали среди жителей Литвы. Власти Эстонии в свою очередь ввели обязательное ношение средств индивидуальной защиты на фоне распространения коронавирусной инфекции. Маски необходимо носить в помещениях, где отсутствует требование предоставлять справку с результатом теста на COVID-19.

Новая волна коронавируса захлестнула Эфиопию, сообщалось ранее. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Лия Тадессе.