В МЧС заявили о полной ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском

Москва, 26 августа. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян прокомментировал разлив дизельного топлива под Норильском. По словам чиновника, утечка нефтепродуктов полностью ликвидирована.

Данное заявление Чуприян сделал в рамках пресс-конференции в ТАСС, отметив, что ликвидацию разлива должны подтвердить ученые. Заместитель руководителя ведомства добавил, что сотрудники МЧС собирали пропитавшийся топливом грунт, а также ставили боновые заграждения на водоемах.

Ранее на месте утечки нефтепродуктов под Норильском начались рекультивационные работы, которые пройдут до установки снежного покрова. После работ по рекультивации стартует третий, заключительный этап Большой норильской экспедиции Сибирского отделения РАН.