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Facebook оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:18
Происшествия
Facebook оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России
pixabay.com

Москва, 26 августа. Решением суда американская социальная сеть Facebook была оштрафована на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать информацию пользователей на российских серверах.

О соответствующем решении сообщил в четверг, 26 августа, Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что суд Москвы рассмотрит иск против мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Twitter. В случае признания факта нарушения закона с их стороны, требующего хранить персональные данные российских пользователей на отечественных серверах, им грозят многомиллионные штрафы.

Также известно, что суд оштрафовал Twitter на 17 млн рублей по аналогичному делу.

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Facebook личные данные штраф
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