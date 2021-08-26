Facebook оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России

Москва, 26 августа. Решением суда американская социальная сеть Facebook была оштрафована на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать информацию пользователей на российских серверах.

О соответствующем решении сообщил в четверг, 26 августа, Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что суд Москвы рассмотрит иск против мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Twitter. В случае признания факта нарушения закона с их стороны, требующего хранить персональные данные российских пользователей на отечественных серверах, им грозят многомиллионные штрафы.

Также известно, что суд оштрафовал Twitter на 17 млн рублей по аналогичному делу.